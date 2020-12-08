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İSTANBUL

Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin bilirkişi raporu: Vakıf yönetimi kusurlu

Üsküdar’da Tarihi Vaniköy Camisi’nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda gerekli tedbirleri almayan, caminin ait olduğu vakıf yönetiminin kusurlu olduğu belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Vaniköy Camisi yangınında bilirkişi raporunda, yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı tespitine yer verildi.
Vaniköy Camisi yangınında bilirkişi raporunda, yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı tespitine yer verildi.

Üsküdar’da bulunan Tarihi Vaniköy Camisi’nde 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir elektrik mühendisi, bir itfaiye amiri, bir makine ve ısı sistemleri mühendisi ile yangın sigorta eksperinden oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor dosyaya girdi.

“Bağdadi yapı nedeniyle alevler büyüdü”

Raporda, tarihi olan caminin duvarlarının bağdadi yapı sınıfına girdiği ve bu nedenle alevlerin kısa sürede caminin her tarafını sardığı aktarıldı. Caminin alttan ısıtma çoklu tesisat kabloları, görüntü sistemi ya da ses sistemi kablolarında meydana gelen ısının zamanla aleve dönüştüğü, daha sonra duvar içlerinden sinsice yayılıp her şeyi tutuşturarak büyüdüğü kaydedildi.

İHA
Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı tespitine yer verildi.

Yangının 2 saatte kontrol altına alındığının belirtildiği raporda, yangının başlangıç noktasının elektronik ses sistemi ya da sistemin bulunduğu bölgedeki kablolarda oluşmuş ya da burayı besleyen başkaca kablolarda olabilecek elektriksel bir kaçağın meydana getirdiği ısı kaynağı yanmayı başlatarak genişlemesi sonucu yangına dönüşmüş olabileceği belirtildi.

350 yıllık Vaniköy Camii kül oldu
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350 yıllık Vaniköy Camii kül oldu

“Kasıt yok, bilgisizlik ve dikkatsizlik var”

  • Olayda kasıt olmamakla birlikte bilgisizlik, dikkatsizlik sonucu yangının meydana geldiği ve büyüdüğünün vurgulandı.

İHA
Yangında kasıt olmadığı belirtilen raporda, eskimiş elektrik sistemini denetlemeyen vakıf yönetimi, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermediği için kusurlu bulundu.

“Elektrik kablosundaki ısınma alev kaynağına dönüştü”

Raporda, yangının çıktığı bölgede bulunan ses sistemi, kamera kayıt sistemi ya da klima sistemindeki kablolarda veya bu düzenekleri besleyen elektrik kablosunda meydana gelen ısınmadan kaynaklı kablo izolasyon malzemesinde ergime/ısınma meydana geldiği, daha sonra alev kaynağına dönüştüğü, ısınmanın ise elektrik tesisatının çok eski olmasından ötürü muhtemel bir kaçaktan dolayı meydana geldiği kaydedildi.


Vaniköy’ü inceledi
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Vaniköy’ü inceledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı Anadolu yakası İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yangın Raporunda, yangının çıkış noktasındaki elektriksel ekipmanlar veya bu ekipmanları besleyen elektrik kablolarının yangının çıkış kaynağı olduğunun değerlendirildiği hatırlatıldı.

Caminin yönetiminin Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı’na ait olmasından ötürü camide Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yalnızca personel temin işini yürüttüğü belirtildi.

DHA
Yangının çıkış nedeniyle ilgili fotoğraflar da bilirkişi raporuna girdi.


Vaniköy Camii eski haline dönecek
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Vaniköy Camii eski haline dönecek

Vakıf yönetimi kusurlu: “Gerekli tedbirleri almadı”

Camide gereken teknik kontrol çalışmaların vakıf tarafından yürütülmesi gerektiğinin kaydedildiği raporda, vakıf camiinde yapılacak teknik kontrol işlerle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir yetkisinin olmadığının anlatıldı.

  • Raporda, Yeni Valide Vaizi Şeyh Vani Mehmed Efendi Bin Bestam Vakfı’na ait camide alınması gerekli teknik tedbirlerin vakıf yönetimi tarafından alınması gerektiği, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermeyen vakıf yönetiminin olayın meydana gelmesinde kusurlu olduğu vurgulandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Vaniköy Camisi’nde çıkan yangına ilişkin “yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “kamu hizmetine ayrılmış mala zarar verme” suçlarından yürütülen soruşturma titizlikle sürüyor.


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