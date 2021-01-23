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Van'ın Çaldıran ilçesinde hayat durma noktasına geldi​: Araçların yakıt depoları bile dondu

O ilçede hayat durma noktasına geldi: Araçların yakıt depoları bile dondu

Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan Van’ın Çaldıran ilçesinde eksi 25 derece soğukta yaşam, durma noktasına geldi. Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesiyle birçok aracın yakıt deposu dondu sürücüler yollarda mahsur kaldı.

Haber Merkezi İHA
Eksi 25 derecede yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı.
Eksi 25 derecede yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı.

Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde dondurucu Sibirya soğukları yaşanıyor. Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan Van’ın Çaldıran ilçesinde eksi 25 derece soğukta yaşam, durma noktasına geldi.

Eksi 25 derecede yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı

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Meteoroloji'den üç il için kritik uyarı: Dolu ve sel riski var!

Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buzla kaplanırken araçları donan İranlı tır şoförleri eksi 25 derecede aralarının çalışması için namaz kılarak dua etti.

Eksi 25 derecede yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı.

YAKIT DEPOLARI DONDU

D 975 uluslararası Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda seyreden tırlar araçlar hareket halindeyken yakıt depoları buz tuttu.

Eksi 25 derecede yakıt depoları donan sürücüler yolda mahsur kaldı

Tır sürücüler, verilen 7 saatlik uğraşın ardından yakıt deposunu ateşle ısıtarak araçlarını çalıştırmaya çalışıyorlar. Çaldıran Belediyesi donan araçların çalışmaları için gerekli her türlü yardımda bulunuyor.

Ardahan buz kesti: Garajdaki araçlar bile dondu
FOTOĞRAF 9
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Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava gündüz saatlerinde de etkisini sürdürünce hayat durma noktasına geldi.
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Soğuk havadan etkilenen vatandaşlar, sadece soğukla mücadele ediyor. Bölgede birçok araç sahibinin, gece saatlerinde kısa süreliğine araçlarının donmaması için yaklaşık yarım saat boyunca çalıştırıyor.
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Mesut Yıldız isimli vatandaş, Şu anda hava sıcaklığı eksi 30 derece ve aracımızı çalıştırmazsak sabahları donuyor ve zorluk yaşıyoruz. Aracımız garajın içerisinde olmasına rağmen çok soğuk ve bazen yağ da donabiliyor. Her gece gelip aracımızı çalıştırıyoruz. Yaksa aracımız donuyor dedi.
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Özgür Furkan Yıldız da dondurucu soğukların etkisini arttırdığını ve garaj içindeki aracın dahi donarak çalışmadığını söyleyerek, ''Akşam saat 10-11 gibi yaklaşık yarım saat boyunca aracımızı çalıştırıyoruz. Çünkü bu saatlerde termometreler eksi 30 dereceyi gösteriyor. Aracımız garajda olmasına rağmen araçlarımızı çalıştırıyoruz. Yaklaşık yarım saat boyunca aracımızı çalıştırıyoruz. Aracımızı çalıştırmazsak ertesi sabah hemen donuyor ve birtakım hata ve uyarılar veriyor. Bizde bu hataların önüne geçmek için her akşam aracımızı çalıştırıyoruz dedi.
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Soğukla mücadelenin de zorluğuna değinen Yıldız, ''Soğukla mücadele etmek çok zor. Bu soğuklar kemiklerimize kadar işliyor. Vatandaşlar sadece dışarıya temel ihtiyaçlarını karşılamak için çıkıyor. Başka da çıkmıyorlar şeklinde konuştu.
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Ardahan buz kesti: Garajdaki araçlar bile dondu
Ardahan'ı etkisi altına alan Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor. Dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Göle'de 33.4, Çıldır'da 29, kent merkezinde 27, Hanak'ta 21.9, Damal'da 22, Posof'ta 17 derece oldu.


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