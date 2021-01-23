O ilçede hayat durma noktasına geldi: Araçların yakıt depoları bile dondu

Özgür Furkan Yıldız da dondurucu soğukların etkisini arttırdığını ve garaj içindeki aracın dahi donarak çalışmadığını söyleyerek, ''Akşam saat 10-11 gibi yaklaşık yarım saat boyunca aracımızı çalıştırıyoruz. Çünkü bu saatlerde termometreler eksi 30 dereceyi gösteriyor. Aracımız garajda olmasına rağmen araçlarımızı çalıştırıyoruz. Yaklaşık yarım saat boyunca aracımızı çalıştırıyoruz. Aracımızı çalıştırmazsak ertesi sabah hemen donuyor ve birtakım hata ve uyarılar veriyor. Bizde bu hataların önüne geçmek için her akşam aracımızı çalıştırıyoruz dedi.