Van'ın Çaldıran ilçesinde hayat durma noktasına geldi: Araçların yakıt depoları bile dondu
O ilçede hayat durma noktasına geldi: Araçların yakıt depoları bile dondu
Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan Van’ın Çaldıran ilçesinde eksi 25 derece soğukta yaşam, durma noktasına geldi. Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesiyle birçok aracın yakıt deposu dondu sürücüler yollarda mahsur kaldı.
Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde dondurucu Sibirya soğukları yaşanıyor. Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden olan Van’ın Çaldıran ilçesinde eksi 25 derece soğukta yaşam, durma noktasına geldi.
Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buzla kaplanırken araçları donan İranlı tır şoförleri eksi 25 derecede aralarının çalışması için namaz kılarak dua etti.
YAKIT DEPOLARI DONDU
D 975 uluslararası Çaldıran-Doğubayazıt kara yolunda seyreden tırlar araçlar hareket halindeyken yakıt depoları buz tuttu.
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Tır sürücüler, verilen 7 saatlik uğraşın ardından yakıt deposunu ateşle ısıtarak araçlarını çalıştırmaya çalışıyorlar. Çaldıran Belediyesi donan araçların çalışmaları için gerekli her türlü yardımda bulunuyor.