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Van'ın Gürpınar kırsalında operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece Van kırsalında dün ve bugün devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Van'ın Gürpınar kırsalında düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. (arşiv)
Van'ın Gürpınar kırsalında düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. (arşiv)

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

  • İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Van kırsalında dün ve bugün devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi.

Teröristlerin yeraltı deposunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Ayrıca Tunceli'de iki ayrı noktada tespit edilen yer altı deposunda toplam 27 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 bin 357 Kalaşnikof fişeği, 43 kalaşnikof şarjörü, 8 el bombası, 32 roketatar sevk fişeği, bir anti-personel roketatar mühimmatı, 48 elektrikli fünye, iki adet saat irtibatlı düzenek ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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