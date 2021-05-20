​Van’ın Pamukkale’si ziyaretçilerini bekliyor

Van’ın Başkale ilçesinde bulunan ve Denizli’deki Pamukkale’nin ikincisi olarak bilinen doğa harikası travertenler, yaşanan pandemiden dolayı ziyaretçilerden mahrum kaldı. Başkale’ye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi’nde bulunan travertenler, Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kesin korunacak hassas alan ilan edilen Başkale travertenleri, güvenlik nedeniyle yıllarca sahipsiz kaldı. Son yıllarda güvenliğin sağlanmasıyla binlerce yerli ve yabancı turistin uğradığı travertenler de pandemi sürecinden nasibini aldı.
BÖLGE PANDEMİ İLE TURİZME HASRET
- Havaların ısınmasıyla birlikte travertenleri görmek ve burada fotoğraf çektirmek isteyen turistler, bir yıldan fazladır pandemi nedeniyle gelemiyor. Başkale’de yaşayan vatandaşlar, doğal güzelliği ile Pamukkale’den hiçbir farkı olmayan Başkale travertenlerinin de pandemi sürecinden sonra özellikle yerli ve yabancı turistlerden gereken ilgiyi görmesini bekliyor.
Başkale ilçesinde yaşayan Müjdat Karaaslan, herkesin bu doğal güzelliği görmesi gerektiğini belirterek, “Buranın eşsiz doğal güzelliği göz önünde. Herkesi buraya bekleriz. Bu eşsiz güzellikleri görmelerini isteriz” dedi.
TÜRKİYE’NİN İKİNCİ PAMUKKALE’Sİ
- Arkadaşlarıyla birlikte travertenleri görmeye gelen Halit Aşan da, Başkale travertenlerinin Türkiye’nin ikinci Pamukkale’si olduğunu belirterek, “Buranın eşsiz doğal güzelliğinin yanı sıra suyu da birçok hastalığa şifa geliyor. Ayak mantarı, kaşıntı ve egzama hastalıklarına iyi geliyor. Pandemi nedeniyle çok fazla gelen giden olmuyor. Önceki yıllarda yer bulamıyorduk. İnşallah bu pandemi sürecini de atlatırız, buraya daha çok turist gelir. Devletimiz de gerekli çalışmaları başlattı. İnşallah yolu da yapılacak ve daha güzel bir yer haline gelecek” İfadelerini kullandı.