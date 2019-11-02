Van'ın Saray Belediyesine Kaymakam Aydın görevlendirildi

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Manisalı hayırsever bakkal çeşme yaptırmak için evini bile satmış

Manisa'da, bakkal işleten hayırsever Sadullah Bulgulu (76), 25 yılda şehrin farklı noktalarına 45 çeşme yaptırdı. Çeşme yaptırmak için evini bile satan Bulgulu, hayvanların da yararlanabilmesi için Spil Dağı'na yaptırdığı 6 çeşmenin bakımını yapıyor. Her zaman içinde çeşme yaptırma isteği olduğunu belirten Bulgulu, "Bundan mutluluk duyuyorum. Benden çeşme isteyenlere de yardımcı oluyorum. Bu hayır işleri için bir evimi sattım. Ben bu dünyadan gittikten sonra da başkalarının bu işi devam ettirmesini istiyorum ama şu ana kadar bu yapacak birini bulamadım" dedi.