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Gündem Vanlı tamircinin telefon koleskiyonu görenleri eski günlere götürüyor 20 yılda biriktirdi, gözü gibi bakıyor
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Vanlı tamircinin telefon koleskiyonu görenleri eski günlere götürüyor: 20 yılda biriktirdi, gözü gibi bakıyor

Van'da telefon tamirciliği yapan Şahabettin Özçelik, 20 yılda biriktirdiği bin cep telefonuyla koleksiyon oluşturdu. Değişik modellerdeki telefonlara özenle bakan Özçelik, "Bir zaman sonra insanların bu telefonları arayıp bulamayacağını düşünerek koleksiyon oluşturmaya karar verdim. Telefonların hepsi çalışır durumda. Bataryaları da duruyor. Telefonların hepsi çok nadir ve değerli. Daha önce çeşitli tekliflerde bulundular ancak koleksiyonumu vermedim" dedi.

Haber Merkezi AA
Vanlı tamirci 20 yılda biriktirdiği cep telefonu koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.
Vanlı tamirci 20 yılda biriktirdiği cep telefonu koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 4 yıl önce ailesiyle Van'a göç eden Özçelik, kent merkezindeki iş yerinde cep telefonu tamirciliği yapıyor.Cep telefonlarına olan ilgisiyle dikkati çeken Özçelik, 20 yıl önce başladığı mesleğinde eskiyen modelleri biriktirerek kendi koleksiyonunu oluşturmaya karar verdi.

700 parçayı hırsızlar çaldı

Bu süre içinde Özçelik'in farklı modellerde biriktirdiği yaklaşık 1700 cep telefondan 700'ünü evine giren hırsızlar çaldı. Kalan cep telefonlarını evinin bir odasında sergileyen Özçelik, üretildiği dönemlerde binlercesi satılan telefonlara özenle bakıyor.

Oyuncak araba koleksiyonuna servet harcadı: Yaşım ilerlese de devam edeceğim biriktirmeye
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Oyuncak araba koleksiyonuna servet harcadı: Yaşım ilerlese de devam edeceğim biriktirmeye

"Telefonların hepsi çalışıyor"

Özçelik, 20 yıl önce telefonlara olan ilgisi nedeniyle mesleğe başladığını ve o günden bu yana cep telefonlarının eskiyen modelleri biriktirdiğini söyledi. Sürekli yeni telefon modellerinin geliştirilmesi nedeniyle eskiyen modellerin üretilmediğini belirten Özçelik, şöyle konuştu:

"Bir zaman sonra insanların bu telefonları arayıp bulamayacağını düşünerek koleksiyon oluşturmaya karar verdim. Yeni aldığım ve tamir ettiğim telefonlarım var. Bunları evimde saklıyorum. Telefonların hepsi çalışır durumda. Bataryaları da duruyor. Elimde 1700 telefon vardı. 2 yıl önce evime hırsızlar girdi ve koleksiyonumdan benim için çok değerli olan 700 tanesini çaldılar."

50 yıllık dev koleksiyon
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50 yıllık dev koleksiyon
İstanbul Maltepe'de yaşayan 85 yaşındaki Bülent Esmen, 50 yıldır satın aldığı yüzlerce fotoğraf makinesinden dev bir koleksiyon oluşturdu. Esmen, gözü gibi baktığı ve her biri hakkında ayrı ayrı fikir sahibi olduğu fotoğraf makinelerini, müzeye bağışlamak istiyor.


"Çok talipli çıktı ama satmadım"

Koleksiyonunda 1000 telefonun kaldığını anlatan Özçelik, "Telefonların hepsi çok nadir ve değerli. Daha önce çeşitli tekliflerde bulundular ancak koleksiyonumu vermedim. Evimin bir odasını özel olarak telefonlar için tahsis ettim. Zaman zaman bakmakta zorlanıyorum. İnşallah benden sonra başka bir koleksiyonsever bunların talibi olur ve gelecek nesillere taşır." dedi.

40 yılda 100 bin lira değerinde para koleksiyonu oluşturdu: Osmanlı döneminden paralar var
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Kent merkezinde yaşayan, bir yakınının para koleksiyonundan esinlenerek 14 yaşından beri tarihi madeni ve kağıt paraları toplayan İsmail Aslan, 6 yıl önce astsubaylıktan emekli olunca koleksiyonculuğa daha çok yönelerek, kalan eksik parçaları tamamlamaya çalıştığını belirtti.
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Koleksiyonunda bulunan Osmanlı dönemi ve 1934'lü yıllardan kalma seri halindeki paraların yaklaşık 100 bin TL değerinde olduğunu dile getiren İsmail Aslan, bunların her birinin bir anısı olduğunu ve asla satmayı düşünmediğini vurguladı.
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Aslan, Yıllar geçtikçe de para koleksiyonum çok zenginleşti ve büyüdü. Şimdi elimde yüzlerce eski madeni ve kağıt para var. Emeklerim boşa gitmedi, önemli bir birikime sahip oldum. Şimdilerde eksik olan paraları tamamlamaya çalışıyorum. Topladığım paralar, millet olarak bizlerin, yokluklarına, fakirliklerimize, sıkıntılarımıza, darbelerimize ve hatta çocukluk dönemlerimize şahitlik etti. Elime çocukluk günlerimde babamın verdiği metal paralar geçtiğinde o günlerime geri dönüyorum. Paralarımı satıp para kazanayım diye bir düşüncem de yok diye konuştu.
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Eski paraların, kuruşların, delikli paraların hepsinin ayrı ayrı hatıraları olduğunu belirten Aslan, Ankara Kızılay'da gezerken orada koleksiyoncular vardı. Alamazdım, çünkü paramız yoktu. Heves ettim, çalıştım, harçlıklarımı biriktirip aldım. Bizden sonraki kuşaklar görsün, incelesinler diye topluyorum. Koleksiyonumda Osmanlı döneminden paralar var. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1,2,3,4 ve 5'inci emisyonları da ilgimi çekti, ancak onları alamıyorum çünkü çok pahalı. Ben de gücümün yettiği kadar biriktirebildiğim kadar biriktirmeye devam edeceğim. Koleksiyonculuk bir derya buna paralar da yetişmez ömür de yetmez. Bunlar bizim torunlarımıza kalacak, yani bir şekilde tarih aktarımı yapıyoruz diyebiliriz dedi.
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Serinin oluşturduğu paralar hakkında bilgi veren Aslan, şöyle konuştu: Elimde Osmanlı'dan kalma paraların yanı sıra 1934 yıllardan kalma paralarda var. Ayrıca seri olarak olanlar da var. Mesela 25 kuruş 1959'dan 1977'ye kadar, 1 liramız ise 1959 yılından 1980 arası seri olarak var. Yani 1934 yılının 100 kuruşu var. Tabii eksiklerim de var, onları tasvip edip tamamlamaya çalışıyorum. Benim gibi her emeklinin mutlaka ilgileneceği bir şeyler olmalı. Emekli oldum diye evin bir köşesinde oturmak, kahvehaneleri doldurmak bizim işimiz olmamalı.
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40 yılda 100 bin lira değerinde para koleksiyonu oluşturdu: Osmanlı döneminden paralar var
Niğde'de, 14 yaşından beri tarihi para biriktiren astsubay emeklisi İsmail Aslan (54), geçen 40 yılda 100 bin TL değerinde koleksiyon oluşturdu.


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