Gündem Varil bombalarının altında mı kalsınlar
POLİTİKA

Varil bombalarının altında mı kalsınlar

AK Parti’nin perşembe günü yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nın kapalı bölümünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, teşkilatını dinledi, sorularını yanıtladı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye’deki mülteciler ile İdlib’den olası göçün gündeme gelmesi üzerine Erdoğan, 'kapıları açarız' sözlerini tekrarladı ve bu sözüne açıklık getirdi. Erdoğan’ın, “Biz her zaman ensar olduk, ensar olmaya devam edeceğiz” dediği öğrenildi. Erdoğan’ın çok göç dalgası ve sınırda yığılma olması ile Avrupa’nın da yardım etmemesi halinde kapıları açacaklarını belirterek, “Ne yani, varil bombalarının altında kalmalarına izin mi vereceğiz” dediği öğrenildi.

TAVRIMIZ BELLİ

Türkiye’nin hedefi 450 kilometrelik sınır hattı boyunca güvenli bölgede en az 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı iskan ettirmek. Türkiye, bu konu hakkında muhataplarına buralarda sığınmacılar için yeni konutlar inşa edilmesini öneriyor. Erdoğan, Türkiye’nin tezlerini eylül ortasında yapılacak Türkiye, Rusya ve İran liderler zirvesinde de gündeme getirecek. Erdoğan, ay sonunda da BM Genel Kurulu’na taşıyacak, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki duruma seyirci kalma şansının olmayacağını muhataplarına aktaracak.

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