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Varil dolusu sahte içkiyi piyasaya sürecekti: Adana'da ele geçirildi

Varil dolusu sahte içkiyi piyasaya sürecekti: Adana'da ele geçirildi

10:1420/02/2025, Perşembe
AA
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Evin bahçesinde ele geçirildi.
Evin bahçesinde ele geçirildi.

Adana'da bir evin bahçesinde 2 ton 800 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili ise 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.


Evde yapılan aramalarda 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi.


Polis ekipleri, adresteki şüpheliyi gözaltına aldı.


#Adana
#operasyon
#Sahte içki

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