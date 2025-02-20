Varil dolusu sahte içkiyi piyasaya sürecekti: Adana'da ele geçirildi

Evin bahçesinde ele geçirildi.
Adana'da bir evin bahçesinde 2 ton 800 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili ise 1 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi.
Polis ekipleri, adresteki şüpheliyi gözaltına aldı.
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