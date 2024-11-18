Vaşington Eski Büyükelçisi Murat Mercan ABD seçimlerinin sonuçlarını İZÜ’de anlatacak

Endüstri mühendisi, akademisyen, siyasetçi, diplomat, Türkiye'nin eski Vaşington ve Tokyo Büyükelçisi, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi, 22 ve 23. Dönem Eskişehir Milletvekili Hasan Murat Mercan, 1959'da Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını ABD Florida Üniversitesi Karar ve Enformatik Bilimler Bölümü'nde tamamladı. Cleveland State Üniversitesinde Doçent oldu. Cleveland State Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Boğaziçi Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu üyelerinden olan Hasan Murat Mercan, 2 dönem Eskişehir Milletvekili olarak görev yaptı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı görevlerini üstlendi. Mercan, Türkiye'nin Tokyo ve Vaşington Büyükelçisi olarak yaptı.