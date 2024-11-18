Vaşington Eski Büyükelçisi Murat Mercan ABD seçimlerinin sonuçlarını İZÜ’de anlatacak

T.C. Eski Vaşington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD seçimlerinin sonuçlarını İZÜ’de yorumlayacak. İZÜ Siyaset Kulübü öğrencilerinin düzenlediği “ABD Seçimleri: Küresel ve Bölgesel Etkiler” programının konuğu olan Mercan, 2. Trump döneminin küresel ve bölgesel politikalar üzerindeki etkilerini ele alacak. Etkinlikte seçim sonuçlarının Orta Doğu politikalarına olası yansımaları, ABD-Türkiye ilişkilerindeki yeni dönem ve küresel güç dengelerindeki değişim konuları tartışılacak.
Endüstri mühendisi, akademisyen, siyasetçi, diplomat, Türkiye'nin eski Vaşington ve Tokyo Büyükelçisi, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi, 22 ve 23. Dönem Eskişehir Milletvekili Hasan Murat Mercan, 1959'da Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını ABD Florida Üniversitesi Karar ve Enformatik Bilimler Bölümü'nde tamamladı. Cleveland State Üniversitesinde Doçent oldu. Cleveland State Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Boğaziçi Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak ders verdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu üyelerinden olan Hasan Murat Mercan, 2 dönem Eskişehir Milletvekili olarak görev yaptı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı görevlerini üstlendi. Mercan, Türkiye'nin Tokyo ve Vaşington Büyükelçisi olarak yaptı.