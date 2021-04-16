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VAN

​Vatan nöbetinde iftar

Vatan nöbetinde iftar

Van’ın İran sınırındaki 2 bin 612 rakımlı karakolda nöbet tutan Mehmetçik, bir yandan da Ramazan ayının maneviyatını yaşıyor. Askerler, iftar vaktinde yemek duasının ardından oruç açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Vatan nöbetinde iftar
Mehmetçik, bir yandan hudut güvenliğini sağlarken bir yandan da komutanlarıyla birlikte iftar yaptı.

Van’ın Başkale ilçesinin İran sınırında 2 bin 612 rakımlı karakolda hem yasa dışı göç hem kaçakçılık hem de PKK’lı teröristlere karşı mücadele yürüten Mehmetçik, bir yandan da Ramazan ayının maneviyatını yaşıyor. Nöbet yerlerinde son teknolojik cihaz ve silahlarla sınırın güvenliğini sağlayan askerler, ailelerinden uzakta, yurdun en doğusunda Ramazan ayını karşıladı.

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KUŞ UÇURTMUYORLAR

  • İftar vaktinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak yemekhanede toplanan Mehmetçik, yemek duasının ardından oruç açtı. Zorlu iklim şartlarına rağmen sınırda drone ve dronsavarlarla adeta kuş uçurtmayan komandolar, İran’dan Türkiye’ye uzanan geçiş noktalarını operasyonel faaliyetlerle sürekli kontrol ediyor, yasa dışı geçişlere müsaade etmiyor. Gece ve gündüz sınır hattını kontrol eden Mehmetçik, komutanlarıyla beraber sahur da yapıyor.

Tır kuyruğunda iftar telaşı: Kendi imkanlarıyla hazırladıkları yemeklerle iftar sofrası kurup oruçlarını açtılar
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Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı’ndaki Gürcistan tarafında baş gösteren belge sıkıntısından dolayı uluslararası taşımacılık yapılan tırlar bir kez daha kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
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Türkiye’nin dört bir yanından gelen sürücüler, tır parklarını doldurunca Karadeniz sahil yolu üzerinde bulunan yolun kenarına park ederek sıralarını beklemeye başladı. Karayolunun bir şeridini kapatan tırlar, zaman zaman trafiğin de aksamasına neden oldu.
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Tır kuyruğu bu kez Ramazan ayına denk gelince, sürücüler oruçlarını karayolunda açmak zorunda kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerde kapatılınca, sürücüler araçlarında kendi imkanlarıyla hazırladıkları yemeklerle iftar sofrası kurup oruçlarını açtılar.
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Tır kuyruğunda Karadeniz türküsü söyleyerek iftar hazırlığı yapan tır şoförü Emre Kaşıkçı (33), ”İftar öncesi hazırlığımız yaptık. Diğer arkadaşlarla kendi imkanlarımızda ortak bir iftar masası hazırladık. Dün evimde orucumu açtım bugün nasıp böyleymiş, yarın kim bilir nerede açacağım” dedi.
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Kırgızistan’a yük götüren 22 yıllık tır sürücüsü İbrahim Sarı (45) ise,” Tır şoförünün çilesi bitmez. Mesleğimiz gereği evlerimizden ailemizden uzak kalıyoruz. Hayatımız yollarda yatmaktan geçiyor. Özelikle bu hattı kullanmaya başladığımızda sürekli tır kuyruğunda sıra bekliyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz” diye konuştu. Azerbaycan’a taşımacılık yapan tır sürücüsü Kemal Yiğit de “Tır kuyrukları mesleğimiz bir parçası. Ramazanı da bu kuyruklarda geçiriyoruz. Arkadaşlarla birlikte iftar soframızı hazırladık. Allaha şükür orucumuzu açtık” şeklinde konuştu.
Tır kuyruğunda iftar telaşı: Kendi imkanlarıyla hazırladıkları yemeklerle iftar sofrası kurup oruçlarını açtılar
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde buluna Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'a geçmek için bekleyen tır sürücülerinin oluşturduğu kuyruk kilometrelerce uzadı. Günlerce sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tır sürücüleri, ailelerinden uzakta oruçlarını açtı.

VATAN BİZLERE EMANET

Karakol komutanı, il merkezine 160 kilometre uzaklıkta vatan nöbeti tuttuklarını belirterek, “Türkiye-İran sınırında 2 bin 612 rakımda bulunuyoruz. Karakolumuz hudut emniyetinin sağlanması kapsamında teröristlerle, yasadışı göçle ve kaçakçılıkla mücadele etmekte. Bu kapsamda ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla milletimizin emrinde 7 gün 24 saat görevimizin başındayız” diye konuştu. Karakolda görevli asker de “Vatan borcumuzu ödediğimiz bu bölgede her türlü iklim ve arazi şartlarında görevimizi en iyi şekilde getirmeye çalışıyoruz. Buradan, aileme ve sevdiklerime selamlarımı iletmek istiyorum. Merak etmesinler, vatan bizlere emanet” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu bir aileyle iftar yaptı.
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Yemeğin ardından evdekilerle çay içip sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklara tablet hediye etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
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