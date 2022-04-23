Vatandaş Kılıçdaoğlu’nun fatura provokasyonu ti’ye aldı: Tiyatroya hoş geldiniz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elektriğe gelen zamları bahane edip, 1030 TL tutarındaki 3 aylık faturasını ödemediği için elektrikleri kesildi. Kılıçdaroğlu'nun 73, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ise 70 yaşında olması nedeniyle bölgedeki görevli tedarik şirketince, aile şubat ve mart ayı faturalarını ödememesine rağmen elektrikleri kesilmedi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Nisan ayında gelen faturayı da ödemeyen Kılıçdaroğlu elektriğinin kesildiğini eşinden öğrendiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kendisinden başka hiç kimsenin sözde eylemine katılmadığı Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen konutunun önünde basın açıklaması yaptı.

CHP'Lİ BELEDİYELER YOLSUZLUKLA ÇALKALANIYOR

Kılıçdaroğlu 3 ay boyunca ödemediği fatura ile ilgili olarak, "Ben elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim zaten fazlasıyla yetiyor ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram, asıl sorun o" dedi. Kılıçdaroğlu'nun "fatura şovu" ise vatandaştan tepki topladı.

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GÜNDEM 'Fatura ödemeyeceğim' diye açıklama yapmıştı: Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi

CHP'li belediyeler yolsuzluk içindeyken, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şova girişmesi çok manidar bulundu.

Vatandaşlar ise Kılıçdaroğlu'nun provokasyonunu samimi bulmadı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı CHP liderini eleştirdi ve ti'ye aldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: