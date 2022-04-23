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POLİTİKA

Vatandaş Kılıçdaoğlu’nun fatura provokasyonu ti’ye aldı: Tiyatroya hoş geldiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üç aydır elektrik faturalarını ödemeyerek provokasyona girişmişti. Yönetmelik gereği 3 aydır faturasını yatırmayan Kılıçdaroğlu'nun tedarik şirketince oturduğu evin elektriği kesildi. Vatandaş Kılıçdaroğlu’nun “fatura eylemini” samimi bulmadı. sosyal medyada birçok kullanıcı Kılıçdaroğlu'na eleştiri yağdırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaş Kılıçdaoğlu’nun fatura provokasyonu ti’ye aldı: Tiyatroya hoş geldiniz
Faturasını ödemediği için elektriği kesilen Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan canlı yayın yapmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, elektriğe gelen zamları bahane edip, 1030 TL tutarındaki 3 aylık faturasını ödemediği için elektrikleri kesildi. Kılıçdaroğlu'nun 73, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ise 70 yaşında olması nedeniyle bölgedeki görevli tedarik şirketince, aile şubat ve mart ayı faturalarını ödememesine rağmen elektrikleri kesilmedi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Nisan ayında gelen faturayı da ödemeyen Kılıçdaroğlu elektriğinin kesildiğini eşinden öğrendiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kendisinden başka hiç kimsenin sözde eylemine katılmadığı Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen konutunun önünde basın açıklaması yaptı.

CHP'Lİ BELEDİYELER YOLSUZLUKLA ÇALKALANIYOR

Kılıçdaroğlu 3 ay boyunca ödemediği fatura ile ilgili olarak, "Ben elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim zaten fazlasıyla yetiyor ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram, asıl sorun o" dedi. Kılıçdaroğlu'nun "fatura şovu" ise vatandaştan tepki topladı.

'Fatura ödemeyeceğim' diye açıklama yapmıştı: Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi
GÜNDEM
'Fatura ödemeyeceğim' diye açıklama yapmıştı: Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi
  • CHP'li belediyeler yolsuzluk içindeyken, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şova girişmesi çok manidar bulundu.

Vatandaşlar ise Kılıçdaroğlu'nun provokasyonunu samimi bulmadı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı CHP liderini eleştirdi ve ti'ye aldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Üç aydır faturalarını ödemeyerek provokasyona girişen Kılıçdaroğlu: Eşimden haber geldi elektriğimizi kesmişler
GÜNDEM
Üç aydır faturalarını ödemeyerek provokasyona girişen Kılıçdaroğlu: Eşimden haber geldi elektriğimizi kesmişler

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