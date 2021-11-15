Gündem Vatandaşı 10 Kasımda saygı duruşunda durmadığı için döven esnafa Ümit Özdağdan tebrik
POLİTİKA

Vatandaşı 10 Kasım'da saygı duruşunda durmadığı için döven esnafa Ümit Özdağ'dan tebrik

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kapalıçarşı'da Atatürk'ün vefatı nedeniyle yapılan saygı duruşunda yürümeye devam eden kişiyi döven esnafla buluştu. Özdağ, "O gün gelip kendisini ve Kapalıçarşı'yı tebrik edeceğimi söylemiştim. Şimdi yanındayım. Kardeşim seni tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaşı 10 Kasımda saygı duruşunda durmadığı için döven esnafa Ümit Özdağdan tebrik
Cemil Şaer ile Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Özdağ, Kapalıçarşı’yı gezerek Suriyelilerin Türkiye’den gönderilmesi için imza topladı.

Özdağ daha sonra 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda durmayan kişiyi döven Cemil Şaer isimli esnafa tebrik ziyaretinde bulundu.

"KARDEŞİM SENİ TEBRİK EDİYORUM"

Özdağ, "10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe Atatürk'e yapılan saygı duruşu esnasında terbiyesiz bir adam yürüdü ve işte buna tepkiyi yanımdaki genç kardeşim verdi. Onun verdiği tepkiyle birlikte bütün cadde aynı tepkiyi verdi. Ben de o gün gelip kendisini ve Kapalıçarşı'yı tebrik edeceğimi söylemiştim. Şimdi yanındayım. Kardeşim seni tebrik ediyorum" dedi.

Kapalıçarşı'da '09.05' gerilimi: Yürümeye devam eden kişiyi darp ettiler
GÜNDEM
Kapalıçarşı'da '09.05' gerilimi: Yürümeye devam eden kişiyi darp ettiler

Kapalıçarşı'da '09.05' gerilimi: Yürümeye devam eden kişiyi darp ettiler
OYNAT 00:47
Kapalıçarşı'da '09.05' gerilimi: Yürümeye devam eden kişiyi darp ettiler
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü nedeniyle yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te Kapalıçarşı'da yapılan saygı duruşu sırasında yürümeye devam eden bir kişi, çevredekiler tarafından darp edildi.
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