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KIRKLARELİ

Vatandaşı sokağa döküp hastanelik eden koku: AFAD ekipleri geldi

Kırıkkale’de gece saatlerinde hissedilen LPG kokusu vatandaşları sokağa döktü. Gazdan etkilenen bir vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı.
Kokunun mahallelere bir LPG tankerinden yayıldığı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Yoğun gaz kokusu sonrası mahalleli sokağa döküldü.
Yoğun gaz kokusu sonrası mahalleli sokağa döküldü.

Kırıkkale’de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kent merkezindeki tüm mahallelerde LPG (otogaz) kokusu hissedildi.

Kokuyu hisseden vatandaşlar panikle sokaklara çıktı. Yoğun kokudan rahatsız olan vatandaşlardan bazıları pencere ve balkonlara çıkarken çoğu da doğalgaz firmasını arayarak bilgi almaya çalıştı.

BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Servis ekipleri ise mahallelerde tedbir amaçlı hazır beklerken gazdan etkilenen bir vatandaş da ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı. Polis ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) bağlı kameralardan gaz tankeri araçlarının geçiş yaptığı güzergahları inceledi. Kokunun bir akaryakıt istasyonuna ait LPG tankerinden çıktığı tahmin ediliyor.

EVİN İÇİNDE DAHA ÇOK KOKU ALIYORUZ

Mahalle sakinlerinden Ahmet Çetin, "Kokuyu duyunca dışarı çıktık. Bir baktık mahallenin hepsi evde koku var diyor. AFAD’ı aradık. Onlar dedi ekipler dolaşıyor. Onlar da bulamıyor, emniyet de dolaşıyormuş. Evin içinde daha çok koku alıyoruz" dedi.

Tüm mahallenin ayağa kalktığını ifade eden Nail Aldemir ise "Koku gaz kokusu. Tüp kokuyor daha doğrusu. Mahalle ayağa kalktı. Polisleri aradı geldiler arkadaşlar ilgilendi. Şu anda bir şey yok ama koku var. Ölçüm yapanlar bir şey yok diyorlar ama koku var" şeklinde konuştu.

Vatandaşı sokağa döküp hastanelik eden koku
FOTOĞRAF 10
Title
Kırıkkale’de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kent merkezindeki tüm mahallelerde LPG (otogaz) kokusu hissedildi.
Title
Kokuyu hisseden vatandaşlar panikle sokaklara çıktı. Yoğun kokudan rahatsız olan vatandaşlardan bazıları pencere ve balkonlara çıkarken çoğu da doğalgaz firmasını arayarak bilgi almaya çalıştı.
Title
112 Acil Servis ekipleri ise mahallelerde tedbir amaçlı hazır beklerken gazdan etkilenen bir vatandaş da ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Title
İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı. Polis ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) bağlı kameralardan gaz tankeri araçlarının geçiş yaptığı güzergahları inceledi. Kokunun bir akaryakıt istasyonuna ait LPG tankerinden çıktığı tahmin ediliyor.
Title
Mahalle sakinlerinden Ahmet Çetin, Kokuyu duyunca dışarı çıktık. Bir baktık mahallenin hepsi evde koku var diyor. AFAD’ı aradık. Onlar dedi ekipler dolaşıyor. Onlar da bulamıyor, emniyet de dolaşıyormuş. Evin içinde daha çok koku alıyoruz dedi.
Title
Tüm mahallenin ayağa kalktığını ifade eden Nail Aldemir ise Koku gaz kokusu. Tüp kokuyor daha doğrusu. Mahalle ayağa kalktı. Polisleri aradı geldiler arkadaşlar ilgilendi. Şu anda bir şey yok ama koku var. Ölçüm yapanlar bir şey yok diyorlar ama koku var şeklinde konuştu.
Title
AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı.
Title
AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı.
Title
AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı.
Title
AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı.
Vatandaşı sokağa döküp hastanelik eden koku
Kırıkkale'de gece saatlerinde hissedilen LPG kokusu vatandaşları sokağa döktü. Gazdan etkilenen bir vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı. Kokunun mahallelere bir LPG tankerinden yayıldığı tahmin ediliyor.

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