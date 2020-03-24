Gündem Vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar İstanbulda 1 milyon kaçak maske ele geçirildi
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Vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar: İstanbul'da 1 milyon kaçak maske ele geçirildi

İstanbul Sultanbeyli’de polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maskeyi ele geçirdi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Kaçak maskeler imha edilecek.
Kaçak maskeler imha edilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için yetkililerin 'maske ve eldiven takın' uyarıları fırsatçıları da harekete geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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Maskeler imha edilecek

Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı. Baskında çok sayıda maske ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen maskelerin topluca imha edileceği öğrenildi.

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