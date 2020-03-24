Vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar: İstanbul'da 1 milyon kaçak maske ele geçirildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için yetkililerin 'maske ve eldiven takın' uyarıları fırsatçıları da harekete geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Sultanbeyli İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Sultanbeyli'de izinsiz ve sağlıksız maske üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

EKONOMİ Koronavirüs fırsatçılarına karşı Türkiye topyekün seferber oldu

GÜNDEM Sokakta vatandaşlara 5 bin adet bedava maske dağıttı: En büyük amacım fırsatçılara fırsat vermemektir

Maskeler imha edilecek

Ekipler, Fatih Bulvarı'nda 5 katlı binanın 4 katında Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ve sağlık koşullarına uymayan şekilde üretim yapan tekstil atölyelerine baskın yaptı. Baskında çok sayıda maske ele geçirildi. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen maskelerin topluca imha edileceği öğrenildi.