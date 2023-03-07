Vatandaşlar kendilerini sokağa attı: İstanbul'da yedi katlı apartman boşaltıldı

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Siyavuzpaşa'da 1978 yapımı, 14 dairenin olduğu bir apartmanımız var. Onun kaldırım tarafında sonradan bir imalat yapılmış. O imalat yapılan yer çöktü. Arkadaşlarımız incelediler. Tahliye ettik binayı. Karot testi alınıp en kısa sürede yıkılması gerek. Yan binada bitişik olduğu için, ona da bakıyor arkadaşlarımız. Deprem zamanında kentsel dönüşüme önem veriyoruz. Sıkıntı olmadan binadan kurtulmamız lazım" ifadelerini kullandı.