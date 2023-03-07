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Vatandaşlar kendilerini sokağa attı: İstanbul'da yedi katlı apartman boşaltıldı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın önünde bulunan kaldırım, altındaki kömürlüğe doğru çöktü. Çökme nedeniyle oluşan gürültüyle vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, apartman da tedbir amaçlı boşaltıldı.

22:30 . 7/03/2023 Salı
DHA
İstanbul Bahçelievler'de 14 daireli 7 katlı apartman tahliye edildi.

İstanbul Bahçelievler'de 14 daireli 7 katlı apartman tahliye edildi.

İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı apartmanın önünde bulunan kaldırım, altında kömürlüğe doğru çöktü. Apartman, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Küçük Çınar Sokak'ta yaşandı. 45 yıllık Yavaş Apartmanı'nın önündeki kaldırım altındaki kömürlüğe doğru çöktü. Çökme nedeniyle oluşan gürültüyle vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Durumun bildirilmesiyle gelen zabıta ekipleri, tahliye ettikleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Apartmanın bulunduğu sokak zabıta ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Kaldırımın çöktüğü altındaki kömürlüğün sonradan yapıldığı ifade edildi.


"Binadan kurtulmamız lazım"


Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Siyavuzpaşa'da 1978 yapımı, 14 dairenin olduğu bir apartmanımız var. Onun kaldırım tarafında sonradan bir imalat yapılmış. O imalat yapılan yer çöktü. Arkadaşlarımız incelediler. Tahliye ettik binayı. Karot testi alınıp en kısa sürede yıkılması gerek. Yan binada bitişik olduğu için, ona da bakıyor arkadaşlarımız. Deprem zamanında kentsel dönüşüme önem veriyoruz. Sıkıntı olmadan binadan kurtulmamız lazım" ifadelerini kullandı.



#İstanbul
#Bahçelievler
#Siyavuşpaşa Mahallesi
#çökme
#kömürlük
#Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır
43 dakika önce
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Vatandaşlar kendilerini sokağa attı: İstanbul'da yedi katlı apartman boşaltıldı
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