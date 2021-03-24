Gündem Vatandaşlardan İBBye tuzlama tepkisi Günler öncesinden uyarıldık insan bir hazırlık yapar
İSTANBUL

Vatandaşlardan İBB’ye ’tuzlama’ tepkisi: Günler öncesinden uyarıldık insan bir hazırlık yapar!

İstanbul'da sabah saatlerinde aniden etkili olan kar yağışında işe gitmeye çalışan vatandaşlar, kayganlaşan merdivenlerde düşmemek için zor anlar yaşadı. Uyarılara rağmen İBB tarafından üst geçit ve merdivenlerinde herhangi bir tuzlanma çalışmasının olmaması tepkileri de beraberinde getirdi. Bir vatandaş, "Günler öncesinden haber verildi, kar geliyor diye, adama masal geliyor galiba. İnsan bir hazırlık yapar. İnsanlar yüzünü, gözünü patlatacak, kimsenin umurunda değil" dedi.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlardan İBB’ye ’tuzlama’ tepkisi: Günler öncesinden uyarıldık insan bir hazırlık yapar!
Toplu taşıma araçlarıyla işe giden vatandaşlar, kayganlaşan üst geçit ve merdivenlerinde yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da, kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı trafikteki sürücülere ve işe gitmeye çalışan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Tuzlama yapılmayan merdivenlerden zor yürüdüler

Kar yağışı nedeniyle üst geçitler ve merdivenler beyaza büründü, yerler kayganlaştı. Toplu taşıma araçlarıyla işe giden vatandaşlar, kayganlaşan üst geçit ve merdivenlerinde yürümekte güçlük çekti.

Kimi vatandaşlar düşme tehlikesi geçirirken, kimi vatandaşlar düşmemek için merdivenlere tutunarak yürüdü, bazıları ise yanındakilere tutunarak ilerleyebildi.

İstanbul'a kar geliyor: Tarih verildi
GÜNDEM
İstanbul'a kar geliyor: Tarih verildi

Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen ani bastıran kar yağışı için İstanbul Büyükşehir Belediyesince herhangi bir hazırlığın ve çalışmanın yapılmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.


"ELİMİZ KIRILSAYDI OY VERMESEYDİK"

Tuzlama çalışmasının yapılmadığı merdivenlerden zor yürüdüğünü anlatan Sami isimli vatandaş, “İmamoğlu’nun İstanbul’u, yani elimiz kırılsaydı da oy vermeseydik. Günler öncesinden haber verildi, kar geliyor, bilmem ne geliyor diye, adama masal geliyor galiba, ya inanmıyor. İnsan bir hazırlık yapar, bir şey yapar. Şu hale bakın merdivenler olduğu gibi buz tutmuş vaziyette, insanlar yüzünü, gözünü patlatacak, kimsenin umurunda değil.

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu
GÜNDEM
İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

"İSTANBUL'A BİR ÇİVİ ÇAK YA"

Zorlanmaz olur muyum, iki sefer tökezledim. Yüzümüzü, gözümüzü patlatacaktık. Olmayacak işlerle uğraşıyor, işine bak ya, İstanbul’a bir çivi çak ya. Nereden seçtik seni anlamıyorum ki? Olacak şey değil ya” ifadelerini kullandı.

Tuzlama çalışması yapmayan İBB vatandaşı isyan ettirdi: Elimiz kırılsaydı da oy vermeseydik
OYNAT 00:56
Tuzlama çalışması yapmayan İBB vatandaşı isyan ettirdi: Elimiz kırılsaydı da oy vermeseydik
Sabah saatlerinde aniden etkili olan kar yağışında işe gitmeye çalışan vatandaşlar, kayganlaşan merdivenlerde düşmemek için zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesi yaptığı uyarılara rağmen İBB tarafından üst geçit ve merdivenlerinde herhangi bir tuzlanma çalışmasının olmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Merdivenlerden zor yürüdüğünü anlatan vatandaş, “İmamoğlu'nun İstanbul'u... Yani elimiz kırılsaydı da oy vermeseydik. Günler öncesinden haber verildi, kar geliyor diye, adama masal geliyor galiba, ya da inanmıyor. İnsan bir hazırlık yapar, bir şey yapar. Şu hale bakın merdivenler olduğu gibi buz tutmuş vaziyette, kimsenin umurunda değil. Olmayacak işlerle uğraşıyor, işine bak ya, İstanbul'a bir çivi çak ya. Nerden seçtik seni anlamıyorum ki? Olacak şey değil ya” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji ve AKOM uyardı: İstanbul'da kar ne kadar sürecek?
GÜNDEM
Meteoroloji ve AKOM uyardı: İstanbul'da kar ne kadar sürecek?

İstanbul’da kar yağışı trafiği felç etti: Yoğunluk yüzde 69
GÜNDEM
İstanbul’da kar yağışı trafiği felç etti: Yoğunluk yüzde 69
Abone Ol Google News
Müslüman kadınınkurtarılmaya ihtiyacı var mı?

Müslüman kadının
kurtarılmaya ihtiyacı var mı?

​KETEBE yayınlarından çıkan kitabının adı ile sorduk.
Teşkilat dizisinde çok konuşulan sahne

Teşkilat dizisinde çok konuşulan sahne

​Duygulandıran konuşma yüzlerce kez paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti kongresini Fatiha Suresinin mealini okuyarak başlattı

Erdoğan birazdan ​2023 manifestosunu açıklayacak.

Metruk bina kalmıyor

Metruk bina kalmıyor

​Yıldırım Belediyesi tehlikeli yerlerin yıkımına devam ediyor.

Günlerdir kayıptı

Günlerdir kayıptı

Genç kadın kanalizasyon çukurundan çıktı.

Erken saatlerde başlayan kar ve dolu ile beyaz örtü oluştu.

​Son 3 aydaki İzmir merkezli operasyonlarda 18 teğmen gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.