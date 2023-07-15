Vatandaşlardan 'unutmadık unutturmayacağız' mesajı: Jandarma Mehteran Birliği'nden 15 Temmuz'a özel konser

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümü nedeniyle Üsküdar Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları' programında konuştu. "Milli iradenin tankla tüfekle alınamayacağını tüm cihana ilan ettik" diyen Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi. Darbe girişimi gecesi Kılıçdaroğlu'nun tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanının evine geçişine atıfta bulunup CHP liderinin 'Erdoğan'ın geleceğini bilseydim' gitmezdim sözünü hatırlatarak, "Ben de senin gideceğini bilseydim uçağı geç indirmez erken indirir seninle orada buluşurdum." dedi. "15 Temmuz gecesinde kimin nerede durduğunu not ettik." ifadelerini de kullanan Erdoğan, "FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi onlara arka çıkan mihrakları da hafızalarımıza silinmeyecek şekilde kaydettik." dedi.