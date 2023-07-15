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Vatandaşlardan 'unutmadık unutturmayacağız' mesajı: Jandarma Mehteran Birliği'nden 15 Temmuz'a özel konser

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkent Ankara'nın Ulus ilçesinde konser verdi. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterirken, "Unutmadık, unutturmayacağız. Ülkemiz çok güzel yerlere geldi." ifadelerini kullandılar.

22:12 . 15/07/2023 Cumartesi
AA
Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Ankara'da 15 Temmuz'a özel konser verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Ankara'da 15 Temmuz'a özel konser verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla başkentte konser verdi.

Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde düzenlenen konserde, Jandarma Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marş ve eserlere vatandaşlar da eşlik etti.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik boyunca vatandaşlardan bazıları cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Konseri dinlemeye gelenlerden Hasan Hüseyin Çöpel, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerden duyduğu gururu dile getirdi. Çöpel, 7 senedir düzenlenen tüm etkinliklere katıldığını belirterek, "Unutmadık, unutturmayacağız. Ülkemiz çok güzel yerlere geldi." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümü nedeniyle Üsküdar Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları' programında konuştu. "Milli iradenin tankla tüfekle alınamayacağını tüm cihana ilan ettik" diyen Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi. Darbe girişimi gecesi Kılıçdaroğlu'nun tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanının evine geçişine atıfta bulunup CHP liderinin 'Erdoğan'ın geleceğini bilseydim' gitmezdim sözünü hatırlatarak, "Ben de senin gideceğini bilseydim uçağı geç indirmez erken indirir seninle orada buluşurdum." dedi. "15 Temmuz gecesinde kimin nerede durduğunu not ettik." ifadelerini de kullanan Erdoğan, "FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi onlara arka çıkan mihrakları da hafızalarımıza silinmeyecek şekilde kaydettik." dedi.


#15 Temmuz
#Demokrasi ve Milli Birlik Günü
#Jandarma Mehteran Birliği
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