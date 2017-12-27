'Vatanseverleri koruma refleksini eleştirmek art niyettir'

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin amacının FETÖ'nün darbe girişimi gerçekleştirdiği 15 Temmuz 2016 gecesi ve 16 Temmuz sabahında canını hiçe sayarak milli iradeye, demokrasiye sahip çıkan kahraman vatan evlatlarını güvence altına almak olduğunu belirtti.

İnceöz, tartışmalara neden olan 696 sayılı KHK'de terörle mücadeleyi güçlendirmeye yönelik düzenlemelerin yer aldığını ifade ederek, CHP tarafından eleştirilen 121. madde ile ilgili düzenlemenin 15 Temmuz darbe teşebbüsünün gecesi ve 16 Temmuz sabahına ilişkin bir düzenleme olduğuna değindi.

CHP'nin söz konusu KHK'yi darbe bildirisi olarak görmesini esefle karşıladığını bildiren İnceöz, şunları söyledi:

REKLAM

"Yayımlanan KHK, hain darbe girişimi gecesinde milli iradesine sahip çıkmak için sokaklarda F-16'lara, tanklara ve üzerlerine doğrultulan ağır silahlara çıplak elleri ile siper olan vatansever halkın mağdur edilmemesi ile ilgili bir düzenlemedir. Bunu geleceğe dönük bir düzenleme gibi göstererek CHP'nin yine bir algı operasyonu yaptığını görmekteyiz. CHP'nin yeni KHK'yi 'darbe bildirisi' olarak görmesini de esefle kınıyorum."

İlknur İnceöz, AK Parti'nin e-muhtıralar, parti kapatma davaları, sokak eylemleri, yargı darbeleri ve kanlı 15 Temmuz kalkışması ile darbelerden en fazla mağdur olan partilerin başında geldiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletin dik duruşu sayesinde söz konusu tüm eylemlerin akamete uğratıldığına işaret eden İnceöz, "250 şehit verdiğimiz alçak 15 Temmuz darbe girişimine 'darbe' diyemeyen CHP, 'tek tip elbise darbe döneminin ürünüdür' diyebilmekte ve yine aynı CHP, OHAL'in başlangıcı olan 20 Temmuz tarihini de aleni şekilde '20 Temmuz siyasi darbesi' diyerek FETÖ darbecileri ile aynı dili kullanmaktadır. Bu aziz milletimize yapılmış bir hakarettir. CHP daha önce de 15 Temmuz kalkışmasına 'kontrollü darbe' diyerek FETÖ'cülerle aynı dili kullanmış ve bu söylem 15 Temmuz şehitlerimizin yakınlarının ve gazilerimizin yüreklerini yakmıştır. CHP'nin tek tip kıyafetle ilgili 'yarın o elbiseyi kimin giyeceği belli olmaz' tehdidini halkımızın vicdanına havale ediyoruz." diye konuştu.

REKLAM

"Konuyu başka mecralara taşımak art niyettir"

İnceöz, AK Parti'nin hiçbir zaman darbelerden, kalkışmalardan ve sokak olaylarından medet uman bir parti olmadığını, bundan sonra da olmayacağını bildirdi.

Her zaman milletin yanında, omuz omuza siyaset yapamaya devam edeceklerini anlatan İnceöz, ülkesine, vatanına ve en önemlisi milli iradesine sahip çıkmak uğruna gazi olanların haklarını korumanın hükümet olarak asli görevlerinin başında geldiğini vurguladı.

İnceöz, "Darbeci hainlere canı pahasına direnen vatanseverleri koruma refleksini haksız yere eleştirmek, kaygı belirterek konuyu başka mecralara taşımak art niyetten başka bir şey değildir. Bu tarz yaklaşımlar milletimize değil darbelerden, muhtıralardan medet umanların; daha da kötüsü FETÖ gibi terör örgütlerine hizmet eden gayrı milli yaklaşımlardır. Başta FETÖ olmak üzere, terör örgütleri ile yürüttüğümüz bu kararlı mücadelede vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu tür düzenlemeler yapmamız gayet normal ve anlaşılır bir durumdur. Terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürecek yaklaşım sahiplerinin suret-i haktan görünmelerini kamuoyu takdir edecektir." değerlendirmesini yaptı.

REKLAM

GÜNDEM Tek tip giyecek hükümlü sayısı belli oldu

GÜNDEM Yüksek yargıya taze kan