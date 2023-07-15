Vazifemizi yaptık vatan için gazi olduk

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 251 vatandaş şehit olurken, 2 binin üzerinde vatandaş da yaralandı. Gaziler, bugün ikinci bir kalkışma olsa yine hiç düşünmeden sokağa çıkacaklarını söylüyor. 15 Temmuz gazilerinden bazısının o gecenin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen tedavisi sürüyor. 7 yıl boyunca geçirdikleri riskli ameliyatlar ve tedaviler neticesinde imkânsızı başararak büyük ölçüde sağlıklarına kavuştular.

O gecenin gazileri şunları söyledi:

BAYRAĞA TAHAMMÜL EDEMEDİLER

Aldığı darbe sonucu üst damağı düşen ve damağı yerinde kaynamadığı için üst dişlerine protez tedavisi uygulanan Bilal Akkkuş: “Cumhurbaşkanımız sokağa çıkın çağrısından dolayı arabamın önüne Türk bayrağı asarak Köprüye doğru yola çıktım. Yolda arabanın önüne birisi çıktı, ben de herhalde Köprüye gidiyor diye durdum. Durduğum anda birçok kişi etrafımı sardı. Bayrağa saldırdılar. Kaldırım taşlarını arabama atmaya başladılar. İlk darbeyi kafama aldım, ardından suratıma. Gözümü açtığımda hastanedeydim. 18 dikiş atılmış ve suratım kan içerisinde. Başka bir hastaneye sevk edeceklerdi ama yolu kapattıkları için ambulans geçişi yoktu. Sonra beni sivil bir araca aldılar, araçtan gördüğüm kadarıyla her yerde tanklar vardı. Gözümü açtığımda Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acilindeydim. 10 gün hastanede kaldım, damağım yerinden ayrılmış, ağzımın içinde kaç dikiş olduğunu bile hatırlamıyorum. İş yerime durumu bildirdim, vatanı kurtarmak sana mı kaldı diye çıkışımı verdiler. Ardından devletimiz bize ulaştı, o günden beri de hep yanımızda. Benim çocuklarım babasız yaşayabilirdi ama vatansız yaşayamazdı.”

Şehit haberi gitti ama gazi oldu

Özel Harekât Şehitleri Camii İmamı Hasan Hüseyin Alkır: “Kalkışma haberini alır almaz dışarı çıktık. Özel Harekat’a gidecektik. Özel Harekat’ta üzerimize bomba yağmaya başladı. Bir süre toprak içerisinde kaldık, kafamı kaldırdığımda her yer yanıyordu. Arkadaşım Mustafa Yaman o anda şehit olmuş zaten. 51 arkadaşımız daha şehit oldu orada. Benim de evime şehadet haberi gitmiş ama ne yazık ki şehit olamadım ben. Benim kafamdan kanlar akıyordu, yüzüm parçalanmış, mesanem patlamış, ayağıma şarapnel girmiş.

O an hiçbir şey umurumuzda değildi. Hastaneye kaldırıldım, uzun bir süre yoğun bakımda kaldım. Birkaç defa operasyon geçirdim. O gün üzerimize düşen vazife buydu biz de yerine getirdik.”

7 yıldır tedavileri sürüyor

Türkiye’nin farklı şehirlerinde onlarca gazinin tedavisi ise 7 yıldır sürüyor. İdris A., Ebubekir K, Sedat Ö., Halit Ş., Aliyar D., Halil A., Enes A., Hüsnü D., Mehmet B., Hüseyin A., Mustafa S., Emre D., Ahmet G., Kenan K., Levent Y., Turgut A., Nurettin S., Sinan C., Mustafa Z., Mertcan G., Sedat B., Cafer A., Yaşar P., Ayşenur T., Fatih P., Mustafa U., Mehmet Y., Abdullah Ü., Ahmet Y., Ayla K., Melek Ö., Murat K., İlhami Ç., Yusuf G., Mehmet Ö., İsmail A., Sabri G., Vahide Ş. ve Erol S. tedavisi devam eden gazilerden sadece bir kısmı.

Çetin Yıldız

Felç geçirdi

Genelkurmay önünde başından yaralanan ve tedavisi hâlâ devam eden Çetin Yıldız: “Genelkurmay’ın önünde vuruldum, beyin kanaması geçirdim. Dört kere ameliyata alındım. Felç geçirdim. Tekerli sandalyedeydim. Ayaklandım şu an ama fizik tedavim devam ediyor. Baş ağrısı çok yoğun oluyor. Geceye ait detay hatırlamıyorum. Birkaç yaralıyı arabaya atıp gönderdiğimizi, diğer yaralıları almamıza müsaade etmediklerini hatırlıyorum.”

İhsan Çağ

Konuşma yetisini kaybetti

Darbe gecesi Genelkurmay’a giden isimlerden birisi de İhsan Çağ. İhsan Çağ burada kafasına aldığı darbeler sonrası konuşma yetisini kaybetti. Babası İbrahim Çağ, oğlunun o gece yaşadıklarını anlattı: “Servis şoförüydü oğlum. Darbe haberini alınca gelmek var gelmemek var deyip, helalleştikten sonra çıkıyor. Genelkurmay’a gidiyor, orada yaralanıyor. Ambulans ile Gazi Hastanesi’ne götürülüyor. 20 gün uyutuldu. Mermi kafasına isabet etmiş, beyin sol motorunu yitirmiş, konuşamıyor. Görmez, duymaz, sizi tanımaz dedi doktorlar ama fişi çekilsin istemedik. Allah’tan ümit kesilmez diye düşündük. Kaslarında kemikleşme olmuş, vücudu kazık gibi. Ameliyattan sonra kalçası kırıldı. Kalçası yapıldı. Sağ tarafı yok gibi. Kafasında patlama oldu. Kafasının bir tarafının kemiği yok. Şimdi kısmen adım atıyor. Fizik tedavisi devam ediyor.”

Recai Baş

Ayağı parçalandı