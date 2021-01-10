Ve beklenen yağmur geldi

Dünya

Trump’a dijital darbe

Sosyal medya devleri, Kongre baskınından sonra ABD Başkanı Trump ve destekçi kitlesine yönelik cadı avı başlattı. Twitter, Facebook, Instagram ve Snapchat gibi platformlarda Trump’a ait tüm hesaplar kaldırıldı. ‘Dijital darbe’de ABD Başkanı’nı destekleyen hesaplar silindi. Yine muhafazakarların kullandığı sosyal medya platformu ‘Parler’ Google Play ve Apple’dan kaldırıldı. Tepkisini, “Twitter aşırı solu yükselten bir platformdur” diyerek gösteren Trump, kendi sosyal medyasını kuracağını duyurdu.