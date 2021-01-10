Ve beklenen yağmur geldi

Marmara Bölgesi’nde haftalardır beklenen yağışlı hava, dün itibarıyla etkili olmaya başladı. İstanbul Valiliği, yağış nedeniyle “sarı” koduyla uyarıda bulundu.
İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;
hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.https://t.co/Qx5NhAGi8U pic.twitter.com/ltN5QwTsSw
İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;
- Gece başlayan ve öğlen saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen işe gidenler, alışveriş için evinden çıkanlar zor anlar yaşadı.
Kocaeli’de de meydana gelebilecek su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Tekirdağ’da etkisini gösteren yağış da kuraklıkla mücadele eden kent için heyecan oluşturdu.