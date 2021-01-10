Gündem Ve beklenen yağmur geldi
İSTANBUL

Ve beklenen yağmur geldi: Haftalık hava durumu

Ve beklenen yağmur geldi

Haftalardır beklenen yağış Marmara Bölgesi’nde dün etkili olmaya başladı. İstanbul Valiliği, şehirde hafta sonu sürmesi beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ‘sarı’ koduyla uyarıda bulundu. Trakya’da başlayan sağanak yağış da sevindirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Marmara Bölgesi’nde haftalardır beklenen yağışlı hava, dün itibarıyla etkili olmaya başladı. İstanbul Valiliği, yağış nedeniyle “sarı” koduyla uyarıda bulundu.

  • Gece başlayan ve öğlen saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen işe gidenler, alışveriş için evinden çıkanlar zor anlar yaşadı.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava ve sis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul Boğazı’nda etkili oldu.

Kocaeli’de de meydana gelebilecek su baskınlarına karşı uyarı yapıldı. Tekirdağ’da etkisini gösteren yağış da kuraklıkla mücadele eden kent için heyecan oluşturdu.

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