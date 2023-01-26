Vedat Bilgin: EYT'de ilk maaş mart ayında

EYT son dakika haberleri vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi (EYT) TBMM'de imzaya açıldı. Düzenleme imzalar tamamlandıktan sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Emekli olacaklara verilecek kıdem tazminatı ödemeleri için Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, işverenleren destek olunacağını söyledi. Buna göre, işverenlere 6 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı sunulacak. Peki EYT’li olup emekli olmadan çalışmaya devam edenlerin tazminatı ne olacak? Kıdem tazminatı nasıl verilecek, bankaya mı yatacak? İşte EYT son durum haberleri.