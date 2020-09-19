Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Veresiye yakıt vermeyen benzin istasyonu görevlisini otomobille böyle ezdi
3. SAYFA

Veresiye yakıt vermeyen benzin istasyonu görevlisini otomobille böyle ezdi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde iddialar göre, bir şahıs girdiği akaryakıt istasyonunda kendisine veresiye yakıt vermeyen görevliyi otomobille ezdi. Olayda otomobilin çarparak metrelerce havaya uçurduğu görevli iki bacağının birden kırılırken, yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Veresiye yakıt vermeyen benzin istasyonu görevlisini otomobille böyle ezdi.
Veresiye yakıt vermeyen benzin istasyonu görevlisini otomobille böyle ezdi.

Olay, Emirdağ ilçesi Yıldıztepe mevkisinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 AAN 960 plakalı otomobiliyle istasyon gelen Berkay A. (18), veresiye akaryakıt almak istedi. Ancak şahsın bu talebini geri çeviren görevli Tunay Çildir (55) ile şahıs arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası istasyon içine giren görevli Çildir, eline aldığı sopa ile Berkay A.’nın kullandığı aracın üzerine doğru yürüdüğü sırada şahıs otomobili Çildir’in üzerine sürdü. Çildir üstüne gelen araçtan kaçma şansı olmayınca otomobil şahsa çarparak metrelerce yükseğe fırlattı.

İki bacağı kırıldı

Otomobil ile petrol ofisi duvarının arasına sıkışan Çildir’in iki bacağı kırılarak yaralandı. Olayın ardından Berkay A. ise otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaşanan dehşet dolu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Yaralanan Çildir çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla önce Emirdağ Devlet Hastanesine ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  • Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, ehliyeti olmadığı tespit edilen firari şüpheli Berkay A.’yı arıyor.
Abone Ol Google News
Tüm çalışmalar tamamlandı

Tüm çalışmalar tamamlandı

Bakan Selçuk, uygulanan koronavirüs tedbirlerini açıkladı.
Dolmabahçede 11ler belli oldu

Dolmabahçe'de
11'ler belli oldu

​Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.
Denizlide kazanan yok

Denizli'de
kazanan yok

​Trabzonspor deplasmanda bir puana razı oldu.
TEKNOFEST'e<br>başvuru rekoru kırıldı

TEKNOFEST'e
başvuru rekoru kırıldı

​Selçuk Bayraktar, kırılan rekoru açıkladı.
Kars'ta<br>ayı dehşeti

Kars'ta
ayı dehşeti

70 yaşındaki adam mucize eseri hayatta kaldı.
Fransa'dan tehlikeli tahrik

Fransa'dan tehlikeli tahrik

Yavuz Sondaj Gemisi'nin üstünden uçtular.
Dev otoyol açıldı

Dev otoyol açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
Koronavirüsü yendiler

Koronavirüsü yendiler

​Binali Yıldırım ve eşinden güzel haber.
Octavian Augustus: İtirazım var

Octavian Augustus: İtirazım var

​Babasının ölümünün hesabını tüm Roma'ya sordu.

​Tur teknesinde tepki çeken korona halayı!
Vatandaşlar gelip<br>isimlerini yazdırıyorlar

Vatandaşlar gelip
isimlerini yazdırıyorlar

İstanbul Eczacı Odası Başkanı, grip aşısı ile ilgili açıklama yaptı.
Tehdit hissedilirse<br>gereği yapılır

Tehdit hissedilirse
gereği yapılır

Emekli Tümamiral Yaycı'dan Akdeniz mesajı.

Bakanı Soylu'dan o sözlerine ilişkin yeni açıklama.

​Fenerbahçe'nin istediği oyuncuya Slaven Bilic engeli

Başbakan'dan Cumhurbaşkanı'na sert tepki.

​Parayı ben alacağım diye birbirlerini bıçaklıyorlar.
Tuzla'da 'Askıda Tablet' projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor: Online olmayan ev kalmayacak
Gündem

Tuzla'da 'Askıda Tablet' projesiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler tabletlerine kavuşuyor: Online olmayan ev kalmayacak

Tuzla Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin, uzaktan eğitime kolay erişebilmeleri için 'Askıda Tablet' kampanyası başlattı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Uzaktan eğitim gören hiçbir öğrencimiz tableti olmadığı için derslerinden uzak kalmasın diye 'Askıda Tablet' kampanyamızı başlattık. Kampanyamızın duyurusunu daha bir hafta önce yapmış olmamıza rağmen binlerce tablet ve bağış talebi aldık. Kampanyamıza olan ilgiden çok memnunuz inşallah 'Askıda Tablet' kampanyamızla Tuzla’da bilgisayarı, tableti olmayan, online olmayan hiçbir ev kalmayacak.” ifadelerini kullandı.
HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden CHP ve İYİ Parti'ye sitem: Bize niye destek vermiyorsunuz, sizde hiç mi vicdan yok?
Gündem

HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden CHP ve İYİ Parti'ye sitem: Bize niye destek vermiyorsunuz, sizde hiç mi vicdan yok?

Çocuklarının HDP aracılığı ile terör örgütü PKK'ya kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 381 gündür oturma eylemi gerçekleştiren ailelerden kararlılık mesajı. Oğlu 4 yıl önce PKK tarafından kaçırılan baba Süleyman Aydın, “Biz eylemimizde kararlıyız, kesinlikle hiçbir yere gitmiyoruz ve ya çocuklarımız gelecek, ya da biz de burada öleceğiz. CHP ve İYİ Parti bunlar bizlere hiç destek vermiyor. Biz anne ve baba değil miyiz? Sizde hiç mi vicdan yok?” dedi.
Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüsü yendi
Gündem

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüsü yendi

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile koronavirüs PCR testinin negatif çıktığını duyurdu. Yıldırım, yaptığı açıklamada "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.