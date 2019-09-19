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VAN

Verimli bal sezonu için şükür duasında arılar saldırdı

Van'da geçen yıl kurak ve verimsiz bir sezon geçiren arıcılar, haziran ayında ‘bal’ duasına çıktı. Arıcılar oldukça verimli bir sezon geçirince de 'Şükür duası' yapmak istedi. Ancak ilçe kaymakamı ve duaya katılanlar arıların saldırısına uğradı.

Haber Merkezi DHA
Duaya katılanlar arıların saldırısına uğradı.
DHA
Duaya katılanlar arıların saldırısına uğradı.
Duaya katılanlar arıların saldırısına uğradı.
DHA
Duaya katılanlar arıların saldırısına uğradı.

Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık için önemli bölgeler olan Van ve çevresinde, geçen yıl sezon verimsiz geçti. Bununla ilgili çözüm önerileri ve yapılacaklar konusunda Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan arıcılarla Bahçesaray ilçesinde bir toplantı yaparak fikir alışverişinde bulunuldu.

Arıcılar, bunu mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasına ve küresel ısınmanın etkilerine bağladı. Bu yıl da aynı şeylerin yaşanmaması için toplanan arıcılar, haziran ayı başlarında sezonu açarken, bereketli olması için 'bal' duasına çıktı.

Oldukça verimli bir sezon geçiren arıcılar, bugün de 'şükür duası' yapmak istedi. Şükür duasına Kaymakam Muhammet Öztabak, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Abdullah Başer, Van Tarım Müdürü İbrahim Görentaş, Arıcılar Derneği Başkanı Halil Tandoğan ve bazı arıcılar katıldı.

Üzerinde arıcı kıyafeti bulunmayan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, dua okuduğu sırada arıların saldırısı da başladı. Bir anda teleşa kapılan ve üzerinde arıcı kıyafeti bulunan Kaymakam Öztabak'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri sağa sola kaçtı. Protokol üyeleri ve arıcılar, yaklaşık 100 metre kadar uzaklaştı, tören de burada sürdü. Yapılan duanın ardından katılanlara kovanlardan bal çıkarılarak ikram edildi.

Kaymakam Muhammet Öztabak, bal hasadına başladıklarını belirterek, "Bahçesaray ilçemiz, 27 bin kovan, 186 bal üreticimizle birlikte önemli bir yere sahip. Buraya özgü endemik bitki türleri var. İlçemizde organik bal üretimi bakımından bazı prnojelerimizde olacak. Bu vesile ile hasat döneminin bereketli olmasını diliyorum. Bu yıl 362 ton bal üretimi bekliyoruz. Bu yıl Bahçesaray'da bal üretimi de iyi bir seviyede" dedi.

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Arıcalar Birliği Başkanı Halil Tandoğan ise 4 ay önce Bahçerasay'da bal duasına çıktıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

  • "Son zamanlarda küresel ısınma ile birlikte bir kuraklık yaşanıyordu. Özellikle 2018 yılında hem balın az olması, hem de mevcut arı sayısında yüzde 70-80'lere kadar düşme yaşanmıştı. Bu yıl bal sezonu açarken umudumuz kuraklığın olmamasıydı. Dua ettiğimizde kuraklık ihtimalini göz önünde bulundurararak böyle birşey yapmıştık. Fakat 2002 yılından bu yana 17 yılın en önemli bal sezonunu bu yıl geçirdik diyebilirim. Son derece mutluyuz"

Tandoğan arıların saldırıları ile ilgili olarak ise, "Arıların hasas olduğu dönemler var. Bu da böyle bir dönemdir. Bu dönemlerde arılar inanılmaz bir refleks içine girerler. Bu da koruma güdüsünden kaynaklanıyor. ve arılar bu dönemde kimseyi kovana yaklaştırmamaya çalışır. Böyle bir durum yaşandı. Misafirlerimiz ve ilçe kaymakamımız zor anlar yaşadı" dedi.

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