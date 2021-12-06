Gündem Vicdanları sızlatan olay Balkona kapatılıp 10 gündür aç ve susuz bırakılan köpek kurtarıldı
BOLU

Vicdanları sızlatan olay: Balkona kapatılıp 10 gündür aç ve susuz bırakılan köpek kurtarıldı

Bolu’da, yaklaşık 10 gündür aç ve susuz balkonda mahsur bırakılan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

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Haber Merkezi İHA
Vicdanları sızlatan olay: Balkona kapatılıp 10 gündür aç ve susuz bırakılan köpek kurtarıldı
10 gündür aç ve susuz balkonda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki balkondan yaklaşık 10 gündür köpek sesi geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeğin bulunduğu dairenin sahibine ulaşmaya çalıştı. Evde yaşayan kişilere ulaşılamaması üzerine köpeğin balkondan alınabilmesi için Cumhuriyet Savcısı’ndan izin alındı.

Merdivenli itfaiye aracıyla köpeğin evin balkonuna çıkan ekipler, 10 gündür aç ve susuz kalan köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardılar.

Ekiplerin aşağı indirdiği köpek büyük mutluluk yaşarken çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla itfaiyecilere teşekkür etti. Sahibinin balkonda bırakarak tatile çıktığı iddia edilen köpek tedavilerinin yapılması için Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

Sakarya’da feci kaza: Emniyet kemeri takılı olmadığı için kafası camdan dışarı çıktı
FOTOĞRAF 8
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Kaza, Yayla Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ö. idaresindeki 54 NE 551 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile T.M. idaresindeki 54 ADN 041 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı.
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Kaza esnasında 54 NE 551 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen 18 yaşındaki T.H.K.’nın kafası ön camdan dışarıya çıktı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Çarpışmanın etkisi ile kafası camdan dışarıya çıkan T.H.K. boynunda oluşan kesik sebebi ile ağır yaralandı. Sürücü C.Ö. ile ağır yaralanan T.H.K. olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.
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Emniyet kemeri takılı olmadığı için kafasını cama çarptığı esnada boynunda kesik oluşan T.H.K., Kocaali Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Sakarya’da feci kaza Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı
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Sakarya’da feci kaza Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı
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Sakarya’da feci kaza Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı
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Sakarya’da feci kaza Emniyet kemeri takılı değildi kafası camdan dışarı çıktı
Sakarya’da feci kaza: Emniyet kemeri takılı olmadığı için kafası camdan dışarı çıktı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Emniyet kemeri takılı olmadığı için çarpışma esnasında kafası ön camdan dışarıya çıkarak boynunda kesik oluşan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.


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Kafası camdan dışarı çıktı

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