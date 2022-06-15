Vicdanları sızlatan olay: Manisa'da çöp konteynerinden bebek cesedi çıktı

Kedi mumyasının da çocuklar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen Altın, “Diğer bir mumyamız ise özellikle çocuklarımızın dikkatini çeken kedi mumyamız var. Kedi mumyamızda muhtemelen sahibi tarafından çok sevildiği için balmumu ile kaplanıp korunmuş. Bizler de bunu tespit ettikten sonra onu da müzemizde sergiliyoruz.