Vicdanları sızlatan olay: Manisa'da çöp konteynerinden bebek cesedi çıktı

Olay sabah saatlerinde Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sağlık Mahallesi Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde bulunan Salihli Özel Eğitim Uygulama Okulu civarında kağıt toplayan bir kişi, okul karşısında bulunan çöp konteynerinde arama yapmaya başladı.
Kağıt toplayıcısı battaniye içine sarılı yeni doğmuş bir bebek cesedi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesedin yeni doğmuş bir kız bebeği olduğunu belirledi.
Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından bebek cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, mahalle genelinde bulunan tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
FOTOĞRAF 10
Sakarya’da 25 Nisan tarihinde gizemli şekilde ortadan kaybolan kuaför Savaş Aydoğan olayına ilişkin sır perdesi aralandı. Olay, Savaş Aydoğan’ın ev sahibi Cemal T.’nin, Aydoğan’a ulaşamaması ile gün yüzüne çıktı.
Cemal T., durumu Aydoğan’ın arkadaşı ve oğlu Cem T. ile kuaförün kız arkadaşı M.E.’ye sordu. Kız arkadaş M.E., Aydoğan’ı babasının il dışındaki evini onarmaya gittiğini iddia etti.
M.E.’nin sözlerine inanmayan Cemal T., kuaför Aydoğan’ın ailesini Sakarya’ya çağırdı. Bunun üzerine kız arkadaş M.E. ile Cem T.’nin ifadeleri de alındı. Cem T., ifade verdikten sonra sırra kadem bastı.
Kayıp kuaför ile birlikte ifade verdikten sonra arkadaşını da aramaya başlayan polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Kuaför Aydoğan’ın kız arkadaşı Kocaeli’de 20 Mayıs 2022 tarihinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaali Adliyesi’nde hakim karşısına çıkartılan M.E., adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Kız arkadaşın serbest kalmasından 16 gün sonra ise, kayıp arkadaş Cem T. Zonguldak’ta polis ekiplerine teslim oldu.
Cem T.’nin, arkadaşını silah ile öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Kocaali ilçesi Görele Mahallesi’nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri Aydoğan’ın cansız bedenini bulabilmek için hummalı bir çalıştırma başlattı. Şahsın itirafı üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları, Cem T.’nin polis ekipleri eşliğinde olay yerine gelmesi ile son buldu. Cem T., ilk ifadesinde, Aydoğan’ı öldürüp, babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü söyledi.
Arkadaşını öldürerek fındık bahçesine gömmüş<br><br>Cem T.’nin itirafı sonrasında acı gerçek ortaya çıktı. Savaş Aydoğan’ın cansız bedenine 42 gün sonra fındık bahçesinde ulaşıldı.
Aydoğan’ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracına konularak morga kaldırıldı. Cem T. ise Kocaali Adliyesine sevk edildi.
Sakarya’da kan donduran olay Arkadaşını öldürüp, fındık bahçesine gömmüş
Sakarya’da tüyler ürperten vahşet: 42 gün sonra cesedi bulundu, arkadaşı öldürüp fındık bahçesine gömmüş
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kuaför Savaş Aydoğan'a ilişkin ifade verdikten sonra kayıplara karışan ve Zonguldak'ta polise teslim olan şüphelinin kan donduran itirafı sonrasında gizemli olayın sır perdesi aralandı. 42 gün sonra Aydoğan'ın cansız bedenine fındık bahçesinde ulaşıldı.
FOTOĞRAF 6
Olay Döşemealtı ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi Güver Uçurumu mevkisinde meydana geldi. Bölgede gezen kişilerin hareketsiz halde yatan 35- 40 yaşlarında bir erkeği fark etmeleri üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Cesette kesici ve delici alet izine rastlanılmazken, ağzından köpük çıktığı görüldü.
Bölgeye gelen olay yeri ekibi ve savcılık incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Öte yandan, cesede ait olduğu tahmin edilen ve korkuluklara kilitlenmiş bisiklet ile bisikletin yanında ağzı açık kavanozlarda bulunan ve ne olduğu tespit edilemeyen maddeler dikkat çekti.<br>
Cesedi bulan ve isminin açıklanmasını istemeyen görgü tanığı \"Arkadaşlarımla kanyonun bu bölümünü gezmeye geldim. Gelirken yerde yatan birini gördüm. Önce madde bağımlısı sandım. Sonra ağzındaki köpükleri görünce öldüğünü anladım. Daha sonra polise haber verdim\" dedi.
Güver Uçurumu'nda erkek cesedi bulundu
Uçurumda erkek cesedi bulundu: Ağzından çıkanlar şaşırttı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda, üzerinden kimlik bulunamayan 35- 40 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Cesetteki detay ise tüyler ürpertti. İşte ayrıntılar…
FOTOĞRAF 5
Diyarbakır'da kan donduran olay: Tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu
Olay yerine gelen ekipler, raylar üzerindeki başı gövdesinden ayrılmış ceset buldu.
. Cesedin üzerinden 27 yaşındaki Recep Alak'a ait kimlik çıktı. Bu arada inceleme yapılırken fark edilen bir tren olay yerine gelmeden durduruldu. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'da kan donduran olay: Tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu
Diyarbakır'da etrafı demir çitlerle kapalı tren rayları üzerinde başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi bulundu.
FOTOĞRAF 17
Kedi, bebek ve yetişkin insandan oluşan toplam 13 mumya, Türkiye’nin ilk ve tek mumya bölümüne sahip Aksaray Müzesi’nde sergileniyor. Aksaray bölgesinde yapılan kazılarda gün yüzüne çıkarılan mumyalar, özel ısıtma ve soğutma sistemi olan vitrinlerde korunuyor.
Mumyalar hakkında bilgi veren Aksaray Müze Müdürü Yusuf Altın, toplamda 13 adet mumya bulunduğunu belirterek, “Aksaray Müzemiz bünyesinde bulunan 13 mumya ile Türkiye’de mumya bölümü bulunan tek müzemiz.
Amasya ve Niğde Müzesi’nde de birer tane mumya var ama bu şekilde sergilenen tek bölüme sahip olan müzemiz ülkemizde Aksaray Müzesi’dir.
Müzemizdeki mumyalar, Ihlara Vadisi’nde bulunan kiliselerdeki yapılan kurtarma kazıları neticesinde bulunmuştur. Mumyalarımızın diğer bir kısmı Çanlı Kilise’de yaklaşık bundan bin yıl önce yapılan kiliselerden bulunmuştur. Bunlar 2000’li yıllardan itibaren müze kurtarma kazıları ile müzemize kazandırıldı” dedi.
Cesedin organları boşaltılarak balmumu ile kaplanıyor<br><br>Mısır’a göre Türkiye’deki mumyalama tekniğinin farklı olduğuna dikkat çeken Yusuf Altın, “Bu mumyalardan bebek mumyası kendi içerisinde çok teknik bir çalışma getiriyor. Çünkü bizdeki mumyalama tekniği, Mısır’daki mumyalama tekniğinden farklı bir tekniktir. Bu teknikte insan vefat ettikten sonra cesedin iç organları çıkartılır, balmumu eritilip cesedin üzerine sır tabakası gibi kaplanır. Sonra kefen ve kumaşla üzeri kapanır.
Bu şekilde toprağa gömü yapılır ve ceset kuruduktan sonra yüzyıllar boyunca kendini muhafaza eder. Biz de bu kazılardan çıkan mumyalarımızı müzemize getirerek sergiliyoruz. Özellikle üzerlerinde bulunan kolye, patik, kefen bezi nakışlarını da sergiliyoruz” şeklinde konuştu.
Kedi mumyası dikkat çekiyor<br><br>Mumyalama tekniği ile sahibi tarafından çok sevilen bir kedinin de mumyalanarak korunduğunu ifade eden Müze Müdürü Yusuf Altın, kazı kurtarma çalışmalarında bir adette kedi mumyası bulunduğunu ifade etti.
Kedi mumyasının da çocuklar tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen Altın, “Diğer bir mumyamız ise özellikle çocuklarımızın dikkatini çeken kedi mumyamız var. Kedi mumyamızda muhtemelen sahibi tarafından çok sevildiği için balmumu ile kaplanıp korunmuş. Bizler de bunu tespit ettikten sonra onu da müzemizde sergiliyoruz.
Mumyalarımızın hepsi 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait mumyalar. Yani yaklaşık bin yıllık mumyalar” diye konuştu.
Cesedin organlarını boşaltıp balmumu ile kaplamışlar
Aksaray'daki kazılarda bulundu: Cesedin organlarını boşaltıp balmumu ile kaplamışlar
Aksaray ve çevresinde yapılan kazılarda bulunan 10, 11 ve 12. yüzyıllara ait 13 mumya ziyarete açıldı. Tarihi kültürel zenginlikleriyle Kapadokya'ya açılan kapı olan ve Orta Anadolu ve Kapadokya'nın ilk yerleşim yeri olarak bilinen Aksaray'daki kedi, bebek ve yetişkin mumyalar herkesi şaşırtıyor.