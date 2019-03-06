Gündem Vicdansız adamın köpeğe yaptığı işkence sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İZMİR

İzmir'de otomobilin arkasına bağladığı köpeği kilometrelerce sürükleyen sürücü yakalandı

Vicdansız adamın köpeğe yaptığı işkence sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İzmir Bergama'da bir kişi, köpeği otomobilin arkasına bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi. Korkunç olay, bir TIR şoförü tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine jandarma ekipleri sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Sürücü Mustafa H.'nin, ifadesinde, köpeğin kendisine ait olduğunu ve aracına sığmadığı için iple arkaya bağladığını söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Köpeği otomobile bağlayıp sürükledi
Köpeği otomobile bağlayıp sürükledi

İzmir'in Bergama ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler, köpeği otomobilin arkasına iple bağlayıp, yolda kilometrelerce sürükledi. Bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydeden sürücüler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntüleri izleyenler, köpeğe işkence yapanların yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

DHA
Köpeği otomobile bağlayıp sürükleyen sürücü TIR şoförü tarafından görüntülendi.

KİLOMETRELERCE SÜRÜKLEDİ

Olay, Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü ve yanında bulunan arkadaşı, köpeği boğazından 35 KDC 14 plakalı otomobilin arka tamponuna bağlayıp, yolda kilometrelerce sürükledi. Bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydeden sürücüler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen ve tekrar paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Görüntüleri izleyenler, köpeğe işkence yapanların yakalanıp, cezalandırılmasını istedi. Jandarma ekiplerince otomobil sürücüsü ile yanındakinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
Köpeği otomobile bağlayıp sürükledi

ARACINA SIĞMADIĞI İÇİN ARKASINA BAĞLAMIŞ

Otomobilin arkasına bağlanan köpeğin, kilometrelerce sürüklendiği anların görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Yapılan araştırma sonucu otomobilin sahibinin, Mustafa H. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Mustafa H. hakkında, savcılığa bilgi verildikten sonra '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'saygısızca araç kullanmak' suçlarından işlem yapıldı.

Mustafa H.'nin, ifadesinde, köpeğin kendisine ait olduğunu ve aracına sığmadığı için iple arkaya bağladığını söylediği öğrenildi. Hakkında işlem yapılan Mustafa H., serbest bırakıldı.

Köpeği otomobilin arkasına bağlayıp böyle sürükledi
OYNAT 00:00
Köpeği otomobilin arkasına bağlayıp böyle sürükledi
İzmir'in Bergama ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler, köpeği otomobilin arkasına bağlayıp kilometrelerce yolda sürükledi. Bu korkunç işkence anlarına tanıklık eden arkadan gelen sürücü, görüntü çekip sosyal medyadan paylaştı. Aracın plakasını da veren vatandaş, cezasız kalmaması için çağrıda bulundu.


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