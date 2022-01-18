Vicdansız sürücü köpeği ezip yoluna devam etti: O anlar kamerada

'HAYATIMIZA BÜYÜK RENK GETİRDİ'<br><br>‘Gofret'in kendilerine gelmeden önce hastalıkları olduğunu, Aydın'daki gönüllüler tarafından tedavilerinin tümü yaptırıldıktan sonra kendilerine gönderildiğini anlatan Tahmaz, “Bize geldiğinde zayıftı ve 3 ay hiç havlamadı. Hastalıktan ses telleri zarar gördü sandık. Oysa sokaklarda yaşadıkları ve hastalıkları gibi korkulardan kaynaklandığını belirledik. 3 ay sonra bir gün kapıya sipariş gelmişti. Siparişi getirene havlayıp evden çıkarmaya çalıştı. Bu konuda bilgisi olanlara sorduk. 3 ay sonra evi ve bizi sahiplenmiş. Şimdi her akşam eve gittiğimde 2 kat aşağı kadar inip, kapıda kucağıma atlayıp beni karşılıyor. Öyle sevecen ki hayatımıza büyük renk getirdi. Şu an evin kesinlikle en çok sevilen bireyi. Hiçbir sorunu yok ve sevginin değerini çok iyi biliyor\" diye konuştu.