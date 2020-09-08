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Gündem Vicdansız taksici Taksimde yaralı kadını kısa mesafe diye aracına almadı
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Vicdansız taksici Taksim’de yaralı kadını kısa mesafe diye aracına almadı

Trafikte terör estiren, müşterilerini darp eden, fazla para alıp turistleri dolaştıran taksi şoförlerinin vukuatları bitmiyor. Son olarak İstanbul Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinde düşerek başından yaralanan yaşlı kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu. Yaralı kadını kısa mesafe diye aracına almayan ticari taksi sürücüsü ise tepki topladı.

Haber Merkezi İHA
Yaralı kadın için çevredeki vatandaşlar seferber oldu.
Yaralı kadın için çevredeki vatandaşlar seferber oldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Taksim meydanda yaşandı. Ayşe Uzuntepe isimli yaşlı kadın Taksim metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinden yukarı çıkarken dengesini kaybederek yere düşüp, başından yaralandı. Başında kanaması olan kadın için çevredeki vatandaşlar ve güven timleri seferber oldu.

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Taksici yaralı kadını aracına almadı


Yaşlı kadını hastaneye götürmek için durdurulan ticari taksi sürücünün kadını almak istememesi ise tepki topladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaşlı kadın daha sonra hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

“Dengesini kaybetti düştü”


Yaşlı kadına yardımcı olan vatandaşlardan biri, “Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybetti. Kafası arkaya doğru düştü, sırt üstü. Kan kaybediyordu” dedi.

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