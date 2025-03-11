Video çekmek uğruna canından oluyordu: Üst geçit macerası kötü bitti

İstanbul'da ekstrem spor videoları çeken 25 yaşındaki İbrahim Koyuncu, üst geçidin altından geçmeye çalışırken az daha canından oluyordu: Koyuncu dengesini kaybederek yaklaşık 6-7 metre yükseklikten düştü ve iki bacağı kırıldı.
Olay, 6 Mart'ta Kadıköy ilçesi Ayrılık Çeşmesi bölgesindeki bir yaya üst geçidinde meydana geldi. Bir süredir ekstrem sporlara merak salan İbrahim Koyuncu, çektiği adrenalin dolu videoları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. Gökdelenlerin arasında veya binaların boşluklarında yüzlerce metre yükseklikte video çeken İbrahim Koyuncu, son olarak bir yaya üst geçidinin altından demirlere tutunarak karşıya geçmeye karar verdi. Deneme sırasında Koyuncu'yu, arkadaşları da cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Bir süre sonra üst geçitteki vidalar nedeniyle zorlanıp devam edemeyeceğini fark eden İbrahim Koyuncu, boşlukta askıda kaldı. Geri dönmeye çalışan Koyuncu, enerjisi tükenince altından araçların geçtiği yola kendisini bıraktı.
Aracın altında kalmaktan kurtuldu
İbrahim Koyuncu, yolda ilerleyen bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kendisini yolun kenarına atan Koyuncu'nun yanına giden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İbrahim Koyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kontrolde her 2 bacağında da kırık oluşan Koyuncu, ameliyata alındı. Bir süre hastanede tedavi görecek İbrahim Koyuncu'nun yaşadığı anlar, anbean kaydedildi.