villayı uyuşturucu serasına çevirdiler: 2 gözaltı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çolaklı ve Çavuşköyü mahallelerinde 2 ayrı skunk laboratuvarı ele geçirdi.

Villayı uyuşturucu serasına çevirdiler.

Yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda suç kaydı bulunan S.Z.U. ve V.Ü. isimli şahısların uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Z.U.’nun Çolaklı’da ikamet ettiği villanın alt katında ve Çavuşköyü Mahallesi’nde kiraladığı arazide kurduğu 2 adet skunk laboratuvarını buldu.

Uyuşturucu serasına çevrilen villaya.

Skunk laboratuvarlarında ve şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda 40 gram metamfetamin, bin 50 gram kubar esrar, 35 kök kenevir bitkisi, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 40 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu serasına çevrilen villaya.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, yasa dışı ekim ve 6136 SKM suçlarından gözaltına alınan S.Z.U. ve V.Ü. isimli şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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FOTOĞRAF 10 İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatih merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler narkotik köpeği Bozo’nun da yardımıyla didik didik arandı. Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri destek verdi. Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Fatih Ayvansaray Mahallesi Şehit Mümtaz Sokak’ta bulunan iki katlı bir ev oldu. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi göz altına alındı.<br>Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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FOTOĞRAF 10 İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatih merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler narkotik köpeği Bozo’nun da yardımıyla didik didik arandı. Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona özel harekat polisleri ve havadan polis helikopteri destek verdi. Öte yandan baskın yapılan adreslerden biri de Fatih Ayvansaray Mahallesi Şehit Mümtaz Sokak’ta bulunan iki katlı bir ev oldu. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi göz altına alındı.<br>Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. İstanbul’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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