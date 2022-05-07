Vinç elektrik hattına hasar verince tren seferleri durduruldu

Ciddi istihdam potansiyeli<br><br>Tamamlandığında 350 tonluk bir ağırlığa sahip olacak balıkçı teknesinin inşaatı, Civelek kardeşler tarafından limanda devam edecek. Temmuz 2022’de denize indirilmesi planlanan tekneyle ilgili konuşan Sedat Civelek, “Bundan sonra yapacak olduğumuz üç tane daha tekne var ama yerimiz dar olduğu için yapamıyoruz. O yüzden blok blok halinde yapıp, buraya getirip burada tamamlayıp suya atıyoruz. Ama tabii ki burayla ilgili herhangi bir çalışma olursa, burada çok büyük bir istihdam yaratmayı düşünüyoruz...