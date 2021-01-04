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ANTALYA

Vinçle tehlikeli çekim: Otomobili 30 metre yüksekliğe çıkardıkları sırada kadın ve çocuğun olması tüyleri ürpertti

Antalya'da bir grup genç, hurdaya çıkmış otomobili vinç yardımıyla yaklaşık 30 metre yükseğe çıkarttı. O sırada vincin altında bir kadın ile 2 küçük çocuğun olması izleyenleri korkuttu.

Haber Merkezi DHA
Vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim.
Vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim.

Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesi’nde hurdaya çıkmış bir otomobilin vinç yardımıyla havaya kaldırıldığını gösteren ve sosyal medya platformunda paylaştıkları kamera çekimleri izleyenleri korkuttu.

DHA
Vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim.

Bir grup genç, çekici yardımıyla getirdikleri otomobili, vinç kullanarak yaklaşık 30 metre yükseğe çıkarttıkları görüntüleri paylaştı.

DHA
Vince bağlı 30 metre yükseklikteki otomobilde tehlikeli çekim.
  • Otomobilin içindeki kamera ile vincin etrafında dolanan dron kamerası, "Reklam çekimleri mi yapıyorlar?" sorusunu akıllara getirirken; çekim sırasında bir kadın ile 2 çocuğun vincin ve havadaki otomobilin hemen altında dolaşması tepkiye neden oldu. Görüntüleri, cep telefonu ile çeken kişinin, ‘Tuğrul canlı yayına katıl, canlı yayına!’ sözleri ile ‘Kaç metredeyiz? Az oldu az’ şeklindeki konuşmaları kayda yansıdı. Tavanındaki halat ile 30 metre yukarıya çıkartılan otomobil içindeki kişinin, ‘Aşağıya bakar mısınız?’ sözleri de yüksekliği göstermesi açısından dikkat çekti. Görüntüleri izleyenler ise halatın kopması halinde büyük bir tehlikenin yaşanacağından kaygılandıklarını dile getirerek, “Bu tür çekimler riskli. Çekimler sırasında mutlaka sağlık ekibi hazır olmalı. Güvenlik şeridi çekilmeli” diye konuştular.

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