Gündem VIP araç gibi yolcu taşıdığı iddia edilen ambulans şoförü yakalandı
İSTANBUL

Vip araç gibi yolcu taşıdığı iddia edilen ambulans şoförü yakalandı

VIP araç gibi yolcu taşıdığı iddia edilen ambulans şoförü yakalandı

İstanbul'da yüksek ücret karşılığında yolcu ve hasta taşıdığı iddia edilen aynı zamanda ruhsatsız ve kayıt dışı çalıştığı belirtilen özel ambulans şoförü yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul'da ambulansla yolcu taşıdığı iddia edilen şoför gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, bazı basın yayın organlarında çıkan "VIP ambulans taksi" haberine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, 48 UM 506 plakalı özel ambulans şoförü A.M'yi yakaladı.

  • Sürücü A.M'ye acil yardım dışında emniyet şeridini kullanmaktan bin 228, zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmaktan 132, yolcu taşımaktan 6 bin 141 lira olmak üzere toplam 7 bin 501 lira ceza kesildi.

Ayrıca, şoförün sürücü belgesi geçici olarak iptal edildi.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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