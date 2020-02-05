Vip araç gibi yolcu taşıdığı iddia edilen ambulans şoförü yakalandı VIP araç gibi yolcu taşıdığı iddia edilen ambulans şoförü yakalandı İstanbul'da yüksek ücret karşılığında yolcu ve hasta taşıdığı iddia edilen aynı zamanda ruhsatsız ve kayıt dışı çalıştığı belirtilen özel ambulans şoförü yakalandı.

Haber Merkezi 05 Şubat 2020, 16:42 Son Güncelleme: 05 Şubat 2020, 16:59 AA