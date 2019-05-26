Viranşehir'de arazi kavgası: 8 yaralı

Yaralıların kaldırıldığı hastaneye çok sayıda güvenlik ekibi de sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Yukarı Koçanlar Mahallesi'nde meydana geldi.

Kıran ve Nasıran ailelerinin bireyleri arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgaya ailelerin yakınları da katıldı.

İhbarla olay yerine gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan 8 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma hastane önünde önlem aldı

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'si, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeleri olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri, tekrar olay çıkmaması için mahallede önlem alırken, kavgaya karışan 17 kişiyi de gözaltına aldı.