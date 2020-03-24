​Virüs avcısı "Covit19savar" Mamak sokaklarında

COVİT19SAVAR’ın Mamak ya da Ankara’da değil Türkiye’de bu bir ilk olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Rabbim bu virüsten milletimizi korusun. Hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımız inanılmaz tedbirler alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Çok öncesinden uyradı ve bütün Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Gerçekten önlemler çok üst düzeyde. Bizde Mamak Belediyesi olarak caddelerimizin dezenfektesinde böyle bir sistemi ustalarımız, mühendislerimiz sayesinde hep beraber yapmış olduk. Herkesten Allah razı olsun. Bütün Mamak’a devamında ihtiyaç halinde tüm ilçelere göndereceğiz. Mamak Belediyesi markasıyla bunu yapıyoruz.” dedi.

Mamak Belediyesi kendi mühendis ve ustalarıyla sokak ve caddeleri dezenfekte etmek üzere basınçlı bir sistem geliştirdi.

Evde Kal Mamak

Belediyenin her noktayı ilaçladığını, denetimler yaptığını anlatan Köse, Mamaklılara “evde kal” çağrısı da yaptı. Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini de ifade eden Köse,

Rabbimize dua edelim. Sağlık Bakanlığı’nın uyarıları var. Evde kalın, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın diyor. Yakın temas olmasın, bir metre mesafe koyun diyor. Dolayısıyla bütün uyarılara halkımız inşallah dikkat eder, kısa sürede bu virüs illetinden kurtuluruz. Her şey Mamak, her şey Ankara, her şey Türkiye için. Her zaman milletimizin hizmetindeyiz” dedi.