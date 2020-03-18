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POLİTİKA

Virüs liderleri partiye kapattı

Koronavirüse yönelik seferberliğe siyasi parti liderleri de katılıyor. İlk vakanın tespitinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, programlarında kısıtlamaya gitti. Vatandaşla temas halinde ise termal kameralarla takip ediliyor. MHP ve CHP liderleri de çalışmalarını parti merkezlerinde sürdürüyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koranavirüs nedeniyle dünyada ve Türkiye’de tedbirler artırılırken, liderler de kendilerini korumak için önlemler aldı. Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasi parti liderleri kalabalıktan uzak duruyor. Tüm liderler toplantılarını iptal ederken, gelişmeleri yakından takip ediyor.

Erdoğan tedbirler kapsamında yurt içi ve yurt dışı programlarını iptal etti. Erdoğan’ın koronavirüsle ilgili alınan önlemler başta olmak üzere, tüm gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi. Erdoğan dün telekonferans yöntemi ile Avrupalı liderler ile göçmen meselesini ve İdlib’deki gelişmeleri ele aldı. Erdoğan alınan tedbirler kapsamında ziyaretçi de kabul etmiyor. Erdoğan, mesaisini ise aynı tempoda sürdürüyor. Erdoğan’ın katılımı ile nisan ayı başında yapılması planlana AK Parti kampı iptal edilirken, grup toplantıları da gerçekleştirilmiyor.

BAHÇELİ GENEL MERKEZDE

Kısa bir süre önce bir rahatsızlık geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli de mesaisini parti genel merkezinde geçiriyor. Genel Merkez’de, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan hijyen kurullarının uyulmasına büyük önem veriliyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, Bahçeli gibi gelişmeleri parti genel merkezinden takip ediyor. CHP’nin 28-29 Mart’ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayı koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendi. CHP Genel Merkezi’ne ziyaretçi kabul edilmiyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu da yakın çalışma arkadaşlarının dışında temas gerçekleştirmiyor.

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