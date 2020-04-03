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KAHRAMANMARAŞ

Virüsle savaşta iyi bir noktadayız: Dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor

Pazarcık Belediyesi halkın yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadeleyi ilk andan itibaren başlatan Pazarcık Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı alanlardan başlayarak tüm alanlardaki dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pazarcık Belediyesi koronavirüsle mücadelede dezenfektan tedarikini sağlayarak çalışmalara hızlı başladı.
Pazarcık Belediyesi koronavirüsle mücadelede dezenfektan tedarikini sağlayarak çalışmalara hızlı başladı.

Çin’in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede tüm dünyada küresel bir kriz haline gelen Korona Virüsten etkilenenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Virüsle mücadele de ülkeler sağlık alanlarında hastaları tedavi ederken, belediyeler ise halkın yoğun olarak kullandığı alanlardan başlayarak kendi yerleşim yerlerini dezenfekte etmeye başladı.

Korona ile ilgili ilk vakanın Türkiye’de görülmesinin ardından ilçesindeki tedbirlerin alınması için ekibiyle birlikte harekete geçen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, dezenfektan tedarikini sağlayarak çalışmalara hızlı başladı.

Pazarcık Belediyesi koronavirüsle mücadelesini hızla sürdürüyor.

YOĞUN KULLANILAN ALANLARDAN BAŞLADIK

Türkiye’de önlemini alan ve çalışmaları başlatan ilk belediyelerden biri olarak dikkat çeken Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan dezenfekte çalışmalarını halkın yoğun olarak kullandığı alanlardan başlayarak sürdürdüklerini söyledi. Büyük güçlü ve manevi olarak bir birine bağlı bir ülke olduklarının altını çizen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan; “bilindiği üzere tüm dünya Covid 19 ile mücadele ediyor. Ülkemizde Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun aldığı kararlarla mücadele iyi bir aşamada devam ediyor. Bu hassas süreçte milletimizin dayanışması ise takdire şayan.” Dedi.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan dezenfekte çalışmalarını halkın yoğun olarak kullandığı alanlardan başlayarak sürdürdüklerini söyledi.

ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İlçesindeki dezenfekte çalışmalarıyla ilgili bilgi de veren Başkan Yılmazcan; “ilk andan itibaren işi sıkı tuttuk ve dezenfekte anlamında tüm tedariklerimizi hemen sağlayarak çalışmalara başladık. Önceliği toplu yaşam alanlarından başlayarak kırsal mahallelerimize kadar yapıyoruz. Yoğun olarak ortak kullanım alanlarının yanında Resmi kurumlarımızı, sağlık kuruluşlarımızı, toplu taşıma araçlarımızı, esnaflarımızın işyerlerini, cami ve cem evlerimizi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki çöp konteynırlarının bulunduğu alanları bankamatiklere kadar periyodik şekilde dezenfekte ve hijyen çalışmalarımız sürüyor.” Diye konuştu.

65 yaş üstü vatandaşlara ayrıca kolonya, ıslak mendil ve maske dağıtımı yapmak için ise planlamalar sürüyor.

BİLGİLENDİRİCİ MESAJLAR VERİYORUZ

Yaşanılan bu zor süreçte Pazarcıklı hemşerilerinin birlik beraberlik ve dayanışma açısından örnek olacak bir davranış içerisinde olduğuna da vurgu yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan; “Belediye olarak sosyal mesafenin korunması, hijyen şartlarının yerine gelmesi, izolasyon, evde kalmaları konusnuda ve Korona Virüsü ile ilgili hemşerilerimize bilgilendirici mesajlar veriyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evden çıkmamaları konusunda uyarıyoruz, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ayrıca Pazarcık Kaymakamlığı bünyesinde kurulan ‘Vefa Sosyal Destek ve Hizmet Grubu’na ise 20 personel ve 2 araç ile destek sağladık.” Dedi.

Dezenfekte ve hijyen çalışmalarının aralıksız sürdüğünü de ifade eden Başkan Yılmazcan 65 yaş üstü hemşerilerine ayrıca kolonya, ıslak mendil ve maske dağıtımını yapmak için ise planlamalarının sürdüğünü söyledi.

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