Gündem Viteste unutulan kamyon çocuk işçiyi ezdi
AYDİN

Aydın'ın Nazilli ilçesinde viteste unutulan kamyon çocuk işçiyi ezdi

Viteste unutulan kamyon çocuk işçiyi ezdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, hidrolik yağı değiştirmek için kamyonun altına giren 15 yaşındaki işçi, viteste unutulan kamyonun kontrol amacıyla çalıştırılması sırasında tekerin altında kalarak can verdi.

IHA
15 yaşındaki çocuk işçi Efekan Aslan hayatını kaybetti.
15 yaşındaki çocuk işçi Efekan Aslan hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Nazilli Yeni Sanayi Sitesi D-16 Blokta bulunan bir tamirhane önünde meydana geldi.

15 yaşındaki Efekan kamyon tekerinin altında kalarak can verdi.

15 yaşındaki işçi kamyonun altında kaldı

  • Hidrolik yağı değiştirilen damperli kamyonun altında alet takımlarını toplamakta olan 15 yaşındaki Efekan Aslan, viteste unutulan aracın test edilmesi için şoförü tarafından çalıştırılması sonucu tekerin altında kaldı. Yaklaşık 6 aydır iş yerinde çalıştığı öğrenilen Efekan Aslan, başına aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Efekan'ın yakınları olay yerine geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, Efekan Aslan’ın öldüğü tespit etti. Aslan’ın cenazesi, sıkıştığı tekerin altında çıkarılarak otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Acı haberi alarak iş yerine gelen çocuk işçinin yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çocuk işçi sosyal deneyinde büyük tepki!
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Çocuk işçi sosyal deneyinde büyük tepki!
Kocaeli'de çocuk işçilere yönelik tramvayda gerçekleştirilen sosyal deneyde çocuk işçilere eziyet edildiğini sanan yolcular, işveren rolündeki tiyatro oyuncusuna tepki gösterdi. Bazı yolcular ise çocuk işçi rolündeki oyuncuların durumuna ağladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan video sosyal medyada büyük ilgi görüyor.



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