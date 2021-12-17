Gündem Viyanada yapılan İran ile nükleer görüşmelere birkaç gün ara verilecek
ANKARA

Viyana'da yapılan İran ile nükleer görüşmelere birkaç gün ara verilecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerde iyi ilerlemeler kaydedildiğini ve görüşmelere birkaç gün ara verileceğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Viyanada yapılan İran ile nükleer görüşmelere birkaç gün ara verilecek
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İranlı Başmüzakereci Bakıri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, taraflarla dün yürütülen istişarelerin ardından mevcut durumu ve ileride atılacak adımları değerlendirmek için Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile bir araya geldiğini aktardı.

Bakıri, "Bu hafta iyi ilerlemeler kaydettik. Bugün bir ortak komisyon toplantısı olacak ve müzakerelere birkaç gün aradan sonra devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, yaklaşık 5 aylık aranın ardından 29 Kasım'da, AB yetkilisi Mora’nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran’dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla devam etmişti.

Tarafların uzlaşamaması nedeniyle yaklaşık bir hafta ara verilen görüşmeler 9 Aralık'ta yeniden başlamıştı. İran ve Avrupalı diplomatlar, geçen haftaya göre son görüşmelerin daha olumlu olduğunu açıklamıştı.

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