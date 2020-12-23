Gündem Vücudu yanan çocuğu hastaneye yetiştirmeye çalışırken kaza yaptılar
ŞANLIURFA

Vücudu yanan çocuğu hastaneye yetiştirmeye çalışırken kaza yaptılar

Vücudu yanan çocuğu hastaneye yetiştirmeye çalışırken kaza yaptılar

Şanlıurfa’da vücudu yanan ve yakını tarafından hastaneye götürülen çocuk, sevk edildiği diğer hastaneye götürülürken trafik kazası geçirdi. Çocuk hastaneye kaldırılırken, olaya karışan sürücü şok geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Yanıklar içinde kaza geçiren çocuk annesinin kucağında ağladı.
Yanıklar içinde kaza geçiren çocuk annesinin kucağında ağladı.

Şanlıurfa'da Karaköprü’yü Akçakale’ye bağlayan çevre yolunda meydana gelen olayda evde oyun oynadığı sırada sobanın üzerinde kaynamakta olan su çocuğun üzerine devrildi. Vücudunun çeşitli yerleri yanan çocuk yakını tarafından araçla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, birinci derece yanıklar nedeniyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çocuk araçla hastaneye götürülürken yolda kaza meydana geldi. Kazada araç sürücüsü şok geçirdi. Hastaneye götürülen çocuğun ve sürücünün tedavileri sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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