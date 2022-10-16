Vücutlarındaki yanıklardan tanıyamadık

Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavileri süren yaralılardan Ayhan Akgül'ün (37) ağabeyi Kenan Akgül, vücutlarındaki yanıklardan dolayı yaralıları tanıyamadıklarını söyledi.

Akgül, “Geldiklerinde vücutlarındaki yanıklarından tanıyamadık. Şoktayız. Tek temennimiz 6 madenci kardeşimizin ayaklarının üzerinde yürüyerek buradan sağlıklı şekilde çıkması” dedi. Yaralı yakını Halime Yamaner ise şunları kaydetti: “Eşimin halasının oğlu İzzet Ak şu anda hastanede. İzzet’in kardeşini herkes hastanede sanıyordu ama önceki sabah madenden çıkarılmış. Vefat etmiş. Vefat eden kardeşi daha gencecikti. 3 tane çocuğu vardı. Bir tanesi yeni doğmuştu.”

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