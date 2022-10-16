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POLİTİKA

Vücutlarındaki yanıklardan tanıyamadık

Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Ayhan Akgül'ün ağabeyi Kenan Akgül, yanıklardan dolayı yaralıları tanımadığını ifade etti

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Saliha Engin Yeni Şafak
Vücutlarındaki yanıklardan tanıyamadık
Kanan Akgül.

Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavileri süren yaralılardan Ayhan Akgül'ün (37) ağabeyi Kenan Akgül, vücutlarındaki yanıklardan dolayı yaralıları tanıyamadıklarını söyledi.

Akgül, “Geldiklerinde vücutlarındaki yanıklarından tanıyamadık. Şoktayız. Tek temennimiz 6 madenci kardeşimizin ayaklarının üzerinde yürüyerek buradan sağlıklı şekilde çıkması” dedi. Yaralı yakını Halime Yamaner ise şunları kaydetti: “Eşimin halasının oğlu İzzet Ak şu anda hastanede. İzzet’in kardeşini herkes hastanede sanıyordu ama önceki sabah madenden çıkarılmış. Vefat etmiş. Vefat eden kardeşi daha gencecikti. 3 tane çocuğu vardı. Bir tanesi yeni doğmuştu.”

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