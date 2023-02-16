Vuslat Derneği yaraları sarmaya çalışıyor: Depremzedelerin ihtiyaçları için sahaya çıktılar

Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da sabit yemekhane ve mutfaklarda yapılan yemekler mobil sıcak ikram aracıyla bölgedeki depremzedelere dağıtıldığını açıklayan Vuslat Derneği, bugüne kadar 50 ton ekmek yapımı için un, 3 ton çorba yapımı için toz tarhana, 35 ton kuru bakliyat bölgedeki illere sevk edildiğini açıkladı. Ayrıca Vuslat Derneği bölgede 20 bin koli su dağıtırken, günlük yemek ikramını da 30 bin kişiye ulaştırmaktadır.

Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sahadaki çalışmalarını sürdüren Vuslat Derneği, vatandaşların hijyen ve temizlik ihtiyaçlarını gidermek için de yoğun mücadele veriyor. Bölgeye 4 bin koli hijyen setinin sevk edildiğini belirten Vuslat derneği, 2 bin koli bebek bezinin de sevk ve dağıtımının gerçekleştirildiğini açıkladı. Öte yandan barınma ve enerji ihtiyaçları için de çalışmalar yapan Vuslat Derneği, 200 öğrenciyi Erzurum'da bulunan misafirhanelerinde ağırlamış, bölgedeki illere ise 250 adet soba, 250 adet elektrikli ısıtıcı, 20 ton yakacak odun ve 5 bin adet battaniye dağıtmıştır. Depremzedelerin enerji ihtiyaçlarının karşılanması için iki adet jeneratörü bölgeye gönderen Vuslat Derneği, 500 adet powerbank ve bin adet ayakkabı dağıttıklarını açıklamıştır.