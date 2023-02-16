Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Vuslat Derneği yaraları sarmaya çalışıyor: Depremzedelerin ihtiyaçları için sahaya çıktılar

Asrın felaketi 11 ili ağır şekilde etkilerken bölgeye insani yardım faaliyetleri için giden STK'ler da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mücadelelerini sürdürüyor. Depremin ilk gününden beri sahadaki çalışmalarına devam eden Vuslat Derneği, felaketin vurduğu altı şehirde depremzedelere yardım ediyor. Günlük 30 bin kişiye yemek çıkaran Vuslat Derneği, depremzedelerin gıda ihtiyaçlarının yanı sıra barınma, ısınma ve hijyen ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
19:14 . 16/02/2023 Thursday
Yeni Şafak
Vuslat Derneği deprem bölgesinde insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Vuslat Derneği deprem bölgesinde insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler yurdun 11 ilini ağır etkilerken birçok STK bölgeye yardım seferberliği başlattı. Vuslat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya ve Osmaniye'de insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bugüne kadar Vuslat Derneği bünyesinde 7 Tır, 10 kamyon, 5 transit ile lojistik çalışmaları gerçekleşirken, 160 gönüllü sahadaki faaliyetlere katılarak depremzedelerin yaralarını sarmak için mücadele verdi.

Günlük 30 bin kişilik yemek

Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'da sabit yemekhane ve mutfaklarda yapılan yemekler mobil sıcak ikram aracıyla bölgedeki depremzedelere dağıtıldığını açıklayan Vuslat Derneği, bugüne kadar 50 ton ekmek yapımı için un, 3 ton çorba yapımı için toz tarhana, 35 ton kuru bakliyat bölgedeki illere sevk edildiğini açıkladı. Ayrıca Vuslat Derneği bölgede 20 bin koli su dağıtırken, günlük yemek ikramını da 30 bin kişiye ulaştırmaktadır.

Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sahadaki çalışmalarını sürdüren Vuslat Derneği, vatandaşların hijyen ve temizlik ihtiyaçlarını gidermek için de yoğun mücadele veriyor. Bölgeye 4 bin koli hijyen setinin sevk edildiğini belirten Vuslat derneği, 2 bin koli bebek bezinin de sevk ve dağıtımının gerçekleştirildiğini açıkladı. Öte yandan barınma ve enerji ihtiyaçları için de çalışmalar yapan Vuslat Derneği, 200 öğrenciyi Erzurum'da bulunan misafirhanelerinde ağırlamış, bölgedeki illere ise 250 adet soba, 250 adet elektrikli ısıtıcı, 20 ton yakacak odun ve 5 bin adet battaniye dağıtmıştır. Depremzedelerin enerji ihtiyaçlarının karşılanması için iki adet jeneratörü bölgeye gönderen Vuslat Derneği, 500 adet powerbank ve bin adet ayakkabı dağıttıklarını açıklamıştır.

#Vuslat Derneği
#Deprem
#İnsani Yardım
1 hour ago
default-profile-img
Vuslat Derneği yaraları sarmaya çalışıyor: Depremzedelerin ihtiyaçları için sahaya çıktılar
Deprem bölgesindeki çadır kentlerde 'yangın ve karbonmonoksit' uyarısı
Güney Afrika arama kurtarma ekibi lideri Bham: Türk halkının misafirperverliğine hayran kaldık
Yakalama kararı bulanan 2 müteahhit, kendi yaptıkları binalarda öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aleyna'nın ailesini aradı
Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi: "Yaptığım binaları depremden sonra tek tek dolaştım"
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.