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POLİTİKA

Xi Jinping: Ukrayna krizinin siyasi yollarla çözülmesi tüm ülkelerin ortak çıkarına

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Avrupa Konseyi Başkanı Cherles Michel ile yaptığı görüşmede Ukrayna-Rusya savaşına da değindi. Xi "Ukrayna krizinin siyasi yollarla çözülmesi Avrupa’nın ve Avrasya’daki tüm ülkelerin ortak çıkarınadır” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Xi Jinping: Ukrayna krizinin siyasi yollarla çözülmesi tüm ülkelerin ortak çıkarına
Xi Jinping ve Cherles Michel

Avrupa Konseyi Başkanı Cherles Michel, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in daveti üzerine Pekin’e geldi. Michel, temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşme gerçekleştirdi. Xi görüşmede, Ukrayna’daki savaşa değinerek, “Ukrayna krizinin siyasi yollarla çözülmesi Avrupa’nın ve Avrasya’daki tüm ülkelerin ortak çıkarınadır. Mevcut koşullarda krizin tırmanmasından ve ilerlemesinden kaçınmalı ve barış için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği kurumları ve üye devletlerin Çin’e karşı objektif olmasını umduğunu belirten Xi, “Çin, Avrupalı şirketlere açık olmaya devam edecek, umuyoruz ki AB de Çin şirketlerine müdahale etmeyerek adil ve şeffaf bir çalışma ortamı sağlar” dedi. Xi, Çin ve AB arasında makroekonomik politika koordinasyonunu sağlanmasını ve tedarik zincirinde güvene, istikrara dayalı ortaklaşa bir büyümenin olmasını gerektiğini ifade etti.
Avrupa Konseyi Başkanı Michel, ziyareti kapsamında Çin Başbakanı Li Keqiang ve Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ile de bir araya gelecek.

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