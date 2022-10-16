Yağışlar geliyor: Yurdu etkisi altına alacak

Gökdelenlerin arasında hayvancılık yapıyor: Bir tarafta gökdelenler bir tarafta otoban ortada geçinip gidiyoruz

Avcılar Ispartakule'de çevresindeki ayçiçek tarlaları hasat yapılması sonrası, küçük ve büyükbaş hayvanların otlağı haline geldi. Lüks sitelerin hemen önünde otlayan hayvanlar ilginç bir görüntüye neden oldu.



Lüks sitelerin önünde hayvan sürüsünü otlatan Yakup Baş, bölgede adak kurbanı satışı yaptığını belirterek, 'Burası yapılandırmaya kapalı, boş bir alan olduğu için biz de öyle bir çalışma yapıyoruz. Bir tarafta Tahtakale, diğer tarafta Esenyurt'taki gökdelenler, bir tarafta göl, bir tarafta otoban var. Öyle ortada geçinip gidiyoruz' dedi.