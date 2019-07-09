Meteoroloji açıkladı: Serin ve yağışlı hava geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu açıklamasına göre, yurdun yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek

Tahmin edilen yağışların yarın Trakya'da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) perşembe günü Marmara’nın doğusu (İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) ve Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük) cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyı ilçeleri) kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteorolojinin yarın (çarşamba) için hava durumu tahmin haritası.

Yapılan açıklamada, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklığı azalacak

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, batı bölgelerimizde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (5 – 9 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin perşembe günü için hava durumu tahmin haritası.

Rüzgarın perşembe günü Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de önceleri güney ve batı zamanla kuzey ve batı yönlerden, cuma günü ise Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu bölgesinin güneyinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50–80 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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