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Yağışlı hava İstanbul trafiğini vurdu: Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağış ve kentin bazı noktalarında meydana gelen trafik kazaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

10:27 . 17/05/2023 Çarşamba
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Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.

Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan Yağış ve kentin bazı noktalarında meydana gelen kazalar nedeniyle Trafik yoğunluğu yaşandı. İşe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun trafiğe takıldı.


Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

Kadıköy D-100 Karayolu'nda her iki yönde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre trafik yoğunluğu 09.20 itibariyle yüzde 71'ye ulaştı.


D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa geçişlerinde yoğunluk dikkati çekiyor.



#İstanbul
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#sağanak
17 dakika önce
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