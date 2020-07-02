Yakalanan kapkaççıdan şaşkına çeviren ifade: Bizim gibi adamı yakaladınız iyi oldu

Olay, 18 Şubat günü Gebze'de meydana geldi. Banka şubesinden 88 bin TL çeken bir kişiyi takip eden şüpheliler, para çeken kişiyi otomobiline bineceği sırada sıkıştırdı. Elinde bulunan para dolu zarfı alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda kapkaç olayını gerçekleştiren kişilerin daha önce benzer olaylardan çok sayıda suç kaydı bulunan V.P., G.B., Y.P., D.P., Ö.P. ve E.P. olduğu belirlendi.

DHA Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bankadan para çeken bir kişiyi takip edip, 88 bin TL'sini alıp kaçan 6 kişi yakalandı.

Yapılan kimlik tespitinin ardından şüpheliler, Kocaeli ve İstanbul’da adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise iki adet ruhsatsız tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.

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'BİZİM GİBİ ADAMI YAKALADINIZ İYİ OLDU'

Şüphelilerden V.P.’nin 41, G.B.’nin 8, Y.P.’nin 10, D.P.’nin 15, Ö.P.’nin 29 ve E.P.’nin ise 41 suç kaydının olduğu, bunların çoğunun hırsızlık, kapkaç, yağma gibi suçlardan oluştuğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Gebze Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 6'sı da tutuklandı. n

Şüphelilerin adliyeye götürülmek için polis aracına bindirildiği sırada, içlerinden birisi kapı önünde bekleyen polis ekiplerine seslenerek, "Allah devlete zarar ziyan vermesin. Bizim gibi adamı yakaladınız iyi oldu" dedi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 6'sı da tutuklandı.

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OYNAT 00:00 Çaldıkları bilgisayarı camdan birbirlerine attılar Fatih'te camdan dizüstü bilgisayarı arkadaşına atarak evden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. Üç şüpheliden ikisi devriye atan gece kartallarının dikkati sayesinde yakalandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:58 İstanbul’da ilginç hırsızlık: Büfeye giren şahıs çalacak bir şey bulamayınca duvarda asılı gitarı çaldı İstanbul Şişli'de akşamüstü brandasını aştığı bir büfeye giren hırsız, çalacak bir şey bulamayınca duvarda asılı gitar ile uzatma kablosu çaldı. İlginç hırsızlık kameralara yansırken iş yeri sahibi İlhan Ercan, “Bu hırsızları olabildiğince hızlı bulup adalete teslim etmelerini istiyorum. Artık maldan vazgeçtim başkalarına zarar vermesinler” dedi. BiP'te paylaş

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