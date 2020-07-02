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KOCAELİ

Kocaeli Haberleri: Yakalanan kapkaççıdan şaşkına çeviren ifade: Bizim gibi adamı yakaladınız iyi oldu

Yakalanan kapkaççıdan şaşkına çeviren ifade: Bizim gibi adamı yakaladınız iyi oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bankadan para çeken bir kişiyi takip edip, 88 bin TL'sini alıp kaçan 6 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, "Allah devlete zarar ziyan vermesin. Bizim gibi adamı yakaladınız iyi oldu" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kocaeli'de yakalanan kapkaççılar tutuklandı.
Kocaeli'de yakalanan kapkaççılar tutuklandı.

Olay, 18 Şubat günü Gebze'de meydana geldi. Banka şubesinden 88 bin TL çeken bir kişiyi takip eden şüpheliler, para çeken kişiyi otomobiline bineceği sırada sıkıştırdı. Elinde bulunan para dolu zarfı alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda kapkaç olayını gerçekleştiren kişilerin daha önce benzer olaylardan çok sayıda suç kaydı bulunan V.P., G.B., Y.P., D.P., Ö.P. ve E.P. olduğu belirlendi.

DHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bankadan para çeken bir kişiyi takip edip, 88 bin TL'sini alıp kaçan 6 kişi yakalandı.

Yapılan kimlik tespitinin ardından şüpheliler, Kocaeli ve İstanbul’da adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise iki adet ruhsatsız tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.

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Şüphelilerden V.P.’nin 41, G.B.’nin 8, Y.P.’nin 10, D.P.’nin 15, Ö.P.’nin 29 ve E.P.’nin ise 41 suç kaydının olduğu, bunların çoğunun hırsızlık, kapkaç, yağma gibi suçlardan oluştuğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Gebze Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 6'sı da tutuklandı. n
  • Şüphelilerin adliyeye götürülmek için polis aracına bindirildiği sırada, içlerinden birisi kapı önünde bekleyen polis ekiplerine seslenerek, "Allah devlete zarar ziyan vermesin. Bizim gibi adamı yakaladınız iyi oldu" dedi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 6'sı da tutuklandı.

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