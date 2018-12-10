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Yakalanan otomobil hırsızı: Çalmadım sahibine götürüyorum

Adana'da çalıntı olduğu ihbarı yapılan otomobille polisten kaçan, 10 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalanan Hasan B., "Ben çalmadım. Sahibine götürüyordum" dedi.

DHA
Çalıntı araçla yakalanan Hasan B.
Çalıntı araçla yakalanan Hasan B.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler mahallesinde saat 01.00 sıralarında 01 VV 444 plakalı otomobilini yolun kenarına park eden Mehmet B., anahtarı aracın üzerinde bırakıp, büfeye girdi. Bu sırada otomobile binen kişi, aracı çalıştırıp, hızla uzaklaştı. Mehmet B.'nin ihbarı üzerine polis, çalınan otomobilin geçebileceği güzergahlarda güvenlik önlemi aldı.

Dur ihtarına uymadı

Şakirpaşa Caddesi'nde önlem alan polisin, çalıntı otomobilin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladığını anons etmesi üzerine, kovalamaca başladı. Şakirpaşa ve Uçak caddelerini geçen otomobil, sulama kanalının kıyı yoluna çıktı. Buradan da Ahmat Cevdet Caddesi'ne ordandan ara sokakları kullanarak Obalar Caddesi'ne geçen otomobil, Güney Kuşak Bulvarı kavşağında yolu kesen polislerce yakalandı. Şüphelinin kimlik kontrolünde adının Hasan B. olduğu tespit edildi.

"Ben çalmadım arabayı sahibine götürüyorum"

  • Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği'ne getirilen Hasan B., otomobili kendisinin çalmadığını iddia edip, "Ben çalmadım. Ben arabayı sahibine götürüyordum" dedi. Şüphelinin muayesinde ise 1,32 promil alkollü olduğu saptandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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