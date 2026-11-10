Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi: 90 kilogram kırmızı et ve 1 ton 100 kilogram bal imha edildi

90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram bal, kontrol görevlilerinin gözetiminde imha edildi.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı olduğu belirlenen gıda ürünleri hakkında işlem başlatıldı.

Bu kapsamda, 90 kilogram kırmızı et ile 1 ton 100 kilogram bal, kontrol görevlilerinin gözetiminde imha edildi. Ürünlerin sorumluları hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda idari yaptırım uygulandı.

Reklam Reklam

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, yaptığı açıklamada, halk sağlığının korunması ve gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Reklam Reklam

Hayat

Bakanlık sucukları tek tek açıkladı: At eşek ve domuz eti tespit edildi

Ekonomi

14 sucuk markasında hile tespit edildi: Bakanlık tek tek ifşa etti işte güncel taklit ve tağşiş listesi

Ekonomi

3 yoğurt markasında hile tespit edildi: Bakanlık tek tek ifşa etti

Gündem

Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi: 2 ton 809 kilo menşei belirsiz et ve sakatat ele geçirildi

Gündem

61 milyon TL değerinde sahte ve tağşiş ürün ele geçirildi

Hayat

Bakanlık gıdada sahtecilik yapanları tek tek ifşa etti: Dana eti diyerek taşlık ve baş eti yedirmişler