Gündem Yakalanmasaydı katliam yapacaktı Arkadaş katilinin cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı
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Yakalanmasaydı katliam yapacaktı: Arkadaş katilinin cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı

Bursa’da kendisine büyü yaptığını düşündüğü arkadaşı Selahattin İskender’i (57) pompalı tüfekle öldüren Adem Karasaç (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karasaç’ın üzerinde, 100 kişinin adının yazılı olduğu bir liste bulunurken, bu kişilerin hepsini öldürmek istediğini söylediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Yakalanmasaydı katliam yapacaktı: Arkadaş katilinin cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı
Katil Adem Karasaç

Bursa'da Adem Karasaç, kendisine büyü yaptığını düşündüğü arkadaşı Selahattin İskender’in evine gitti. Burada İskender ile tartışan Karasaç, yanında getirdiği pompalı tüfekle arkadaşına ateş etti. İskender, kanlar içinde yere yığılırken, Karasaç ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Selahattin İskender, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İskender, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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'MUTSUZ OLMAM İÇİN BÜYÜ YAPTI'
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Adem Karasaç, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince suç aleti olan pompalı tüfekle yakalanarak, gözaltına alındı. Karasaç, ilk işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyette üst araması yapılan şüphelinin cebinden, tanıdığı 100 kişinin adının yazılı olduğu liste çıktı. Karasaç, listedekilerin kim olduğunu soran polis ekiplerine, öldürmek istediği kişilerin listesi olduğunu söyledi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Adem Karasaç, emniyetteki ilk ifadesinde, “Selahattin’in benimle problemleri vardı. Mutsuz olmam için bana büyü yapmıştı. Ben de bana büyü yaptığı için onu vurdum” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Karasaç, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

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